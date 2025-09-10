El municipio impulsa nuevas alianzas con el sector privado

La reunión, convocada por la Municipalidad a través de Comodoro Turismo, tuvo lugar este martes en el Hotel Comodoro y contó con la presencia de prestadores y emprendedores turísticos, integrantes de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de la Patagonia Central (AEHGPC) y agencias de viaje.

Durante el encuentro, la coordinadora gerencial de Comodoro Turismo, Gimena Lacree, realizó la devolución de los criterios de mejora manifestados por parte de los 12 operadores mayoristas que visitaron la ciudad en el marco de la Expo Turismo y realizaron experiencias in situ con distintos emprendedores y prestadores turísticos. Además, se plantearon las oportunidades de mejora en función de ello y la necesidad de acción frente a la crisis de ocupación hotelera causada por la baja actividad petrolera y corporativa en la ciudad.

WhatsApp Image 2025-09-10 at 19.31.21

El gerente ejecutivo del organismo, Eduardo Carrasco, afirmó que “la reunión nace de comprender el contexto difícil que atraviesa la ciudad y la necesidad de avanzar en la maduración de Comodoro como destino; empezar a proyectar un cambio hacia la promoción turística sin dejar el desarrollo individual de cada actividad. Por eso el objetivo es unirnos en la creación de un paquete de beneficios competitivos que nos introduzca dentro del mapa turístico nacional”, al tiempo que invitó a los representantes del sector privado a sumarse a la propuesta de fortalecimiento del sector que se presentó y que quedará a entera disposición de los interesados.

En esa línea, el equipo de Prensa y Comunicación Institucional de Comodoro Turismo brindó detalles de la propuesta que se desarrolló bajo el nombre “Comodoro con viento a favor, multiplicá el valor de tu experiencia”.

El objetivo de la misma será promover una campaña de 3x2 en alojamientos, con pase a un pasaporte de excursiones a un costo promocional para la próxima temporada primavera-verano. La estrategia incluirá alcance en medios nacionales y localidades del país con conexión aérea.

COMPROMISO Y OBJETIVOS

A través de la campaña promocional y la estrategia de alcance, se espera aumentar la ocupación hotelera y fomentar el desarrollo económico local, aprovechando el potencial de la ciudad para ofrecer experiencias únicas a los visitantes.

Con el compromiso de todas las partes, se estableció por consenso un primer manifiesto de voluntad para concretar este paquete de ofertas que se irá definiendo a la brevedad para comenzar el plan de marketing, comunicación y pronta presentación en la Feria Internacional de Turismo, que tendrá lugar en Buenos Aires, del 27 al 30 de septiembre, aprovechando la presencia de Comodoro Turismo y distintos referentes del sector público-privado de la ciudad.