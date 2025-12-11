El municipio lanzó las Colonias de Verano 2026

La propuesta se desarrollará del 6 de enero al 5 de febrero en 20 sedes distribuidas por todo Comodoro. La misma, ofrecerá actividades lúdicas, recreativas y deportivas y prevé la participación de más de 5000 niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. “Este programa es una muestra del trabajo en equipo entre las áreas municipales y las vecinales de Comodoro”, resaltó el intendente.

El acto de lanzamiento de las Colonias de Verano 2026 se concretó este jueves, en el Centro de Información Pública, y contó con la presencia del intendente Othar Macharashvili; el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez; el secretario de Gobierno, Sergio Bohe; la titular de la cartera de Cultura, Liliana Peralta; el responsable de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; el director general de Deportes, Martín Gurisich; el concejal Ariel Montenegro; y representantes de distintas asociaciones vecinales.

Las Colonias de Verano forman parte de las acciones que lleva adelante el municipio, a través de Comodoro Deportes, con el objetivo de promover la inclusión social en todas las franjas etarias. Por ello, la propuesta, que tendrá lugar del martes 6 de enero al viernes 6 de febrero, contempla diversas actividades lúdicas y deportivas, buscando priorizar la inclusión social, la recreación y el encuentro de sus participantes: niños de 5 a 11 años, adolescentes de 12 a 14 años, adultos mayores y personas con discapacidad.

En ese contexto, Othar Macharashvili expresó su orgullo por conducir una ciudad con un equipo comprometido con la comunidad, al afirmar que “las Colonias no podrían tener esta magnitud si no trabajamos todos juntos. Uno de los ejes de la organización son las vecinales, allí los chicos se inscriben y son los puntos de encuentro para ir y volver de las sedes. Los padres y los vecinalistas asumieron ese desafío, superaron las expectativas y se transformaron en una pieza importantísima”.

“Contamos con los equipos de Comodoro Deportes y de cada una de las secretarías, con profesores que asumen esto con responsabilidad, capacitándose año tras año. Eso da como resultado una continuidad de la formación que tienen los chicos en sus casas y en las escuelas, con un complemento alimentario a la altura de las circunstancias”, agregó.

Continuando en ese tenor, manifestó que “la inversión para llevar a cabo esta propuesta la hace el Estado con los fondos de la gente, sin ayudas externas, y ese esfuerzo rinde sus frutos gracias al trabajo en equipo, todas las áreas municipales hacen su aporte y asumen su rol en este programa, demostrando pertenencia en este proyecto que tiene un impacto social importante”.

Finalmente, el intendente destacó que “esta gran familia, que crece y se perfecciona, hace posible este programa, lo que nos llena de orgullo porque sentimos que vamos por buen camino. Agradecemos a toda una comunidad que sigue creyendo que las políticas públicas que estamos llevando adelante son efectivas”.

MAS DE 5.000 PARTICIPANTES

Hernán Martínez indicó que el programa Colonias de Verano es posible “gracias a la labor de todos, desde los vecinalistas hasta los equipos de Cultura, Desarrollo Humano, Salud, Deportes y cada una de las áreas que hacen su aporte”.

“En esta ocasión, esperamos más de 5000 participantes entre niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores. Durante cinco semanas, llegaremos a toda esa gente para que puedan tener un verano diferente; además, las Colonias se convirtieron en un proceso de formación, educación y contención para que nuestros chicos y chicas cuenten con un espacio seguro”, remarcó.

En tanto, Ángel Rivas indicó que “es un orgullo continuar con una política pública de excelencia y de muchísimos años que viene llevando adelante la Municipalidad, lo que hace que Comodoro Rivadavia raramente encuentre un espejo a nivel nacional y más en este contexto socioeconómico tan particular. Con la impronta del intendente Othar Macharashvili –destacó- redoblamos los esfuerzos y seguimos apostando a estas acciones que tienen un resultado multiplicador que enriquece a todos”.

Por último, Martín Gurisich señaló que “este es un programa que tiene mucha llegada a la comunidad y demanda toda la energía y el recurso humano de la Dirección de Deportes. En las Colonias de Verano todos trabajamos para que esto funcione, con el aporte de los equipos de Salud, Cultura y Desarrollo Humano, que son muy importantes porque enriquecen la propuesta”.