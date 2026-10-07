El Municipio reclama ante ENARGAS por el aumento del gas

La secretaria de Gobierno, Jordana Mrla, informó el reclamo por las tarifas, así como por la entrega de lotes y módulos habitacionales.

La secretaria de Gobierno del municipio, Jordana Mrla, brindó un balance sobre los temas centrales de la gestión durante su primera ronda de prensa oficial. La funcionaria se refirió al reclamo tarifario ante el Ente Regulador de la Electricidad y el Gas (ENARGAS), el plan de acceso a la tierra y la vivienda, y el trabajo conjunto con las uniones vecinales de la ciudad.

Como punto prioritario de la agenda municipal, Mrla anunció que "el Municipio inició formalmente un reclamo ante el Ente Regulador de la Electricidad y el Gas (ENARGAS) en respuesta al severo impacto que genera el aumento del transporte de gas en las facturas residenciales, estimando incrementos promedio del 15% que, en muchos casos, dejarán boletas de entre $150.000 y más de $250.000".

"El organismo regulador a nivel nacional ya ha respondido a la presentación, lo que permitirá conformar mesas de trabajo en el corto plazo para auditar las memorias de cálculo aplicadas, revisar los antecedentes y gestionar eventuales devoluciones por consumos liquidados en este trimestre", dijo, acotando que "el objetivo es brindar asistencia e instructivos claros a los usuarios para gestionar los reclamos antes de que se profundice el impacto económico".

En respuesta a la emergencia derivada del desplazamiento del cerro Hermitte, remarcó el trabajo técnico e institucional detrás de las adjudicaciones. "Hemos procedido a entregar los primeros 39 lotes con servicios, en correspondencia con el resultado del scoring. Se ha hecho de manera individual y con pacto comisorio, a partir de una tarea ardua de la comisión y del secretario de Ordenamiento Territorial", señaló la funcionaria.

Además, adelantó que próximamente se concretará una entrega de lotes recuperados con servicios. "En estos días vamos a estar entregando los próximos 50 lotes equipados con módulos habitacionales de 36 m² que provee la Municipalidad", añadió.

En otro orden, la secretaria valoró el encuentro mantenido el pasado lunes entre funcionarios municipales y referentes de uniones vecinales de distintos sectores, en la sede de la Vecinal de Mosconi, al destacar que se logró reunir en un mismo espacio a dirigentes de la zona norte y de la zona sur de la ciudad. "Lo trascendente es que se hayan juntado los vecinalistas. Para nosotros es muy importante la comunicación; escuchamos lo que se dijo en la mesa e individualmente los atendimos", sostuvo.

Mrla resaltó también la decisión política del intendente de enviar una delegación del Gabinete Municipal para escuchar de manera directa las problemáticas de cada sector. Participaron, junto a la secretaria de Gobierno, los secretarios de Economía, Fernando Barría; de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández; de Infraestructura, Fernando Ostoich; de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, y miembros del equipo de Coordinación Municipal.

Los representantes vecinales se comprometieron a presentar un petitorio unificado, que el Ejecutivo municipal aguarda para evaluar cada solicitud y establecer la agenda de trabajo. "Se comprometieron en esa mesa a firmar un petitorio que aún no ha entrado formalmente, así que cuando lo tengamos vamos a poder responder respecto a lo que dice", indicó Mrla.