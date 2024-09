El nieto de la leyenda alemana que la rompe en River

En el último tiempo, después de algunos años sin juveniles que realmente hicieran una diferencia, en River aparecieron Claudio Echeverri y Franco Mastantuono para marcar época. Ahora, con los dos pibes asentados en primera, los hinchas ya esperan a su nueva joya y la misma podría llegar con un apellido de peso en la espalda.

Si bien todavía falta muchísimo para que la primera de River pueda llegar a tenerlo entre sus filas, si es que logra llegar a la misma, en el Millonario empezó a surgir con mucha fuerza el nombre de Sami Maldonado Schuster después de que marcara su primer triplete como jugador. Sí, el nieto de la gran leyenda alemana ya la rompe en el club.

¿Cómo llegó Sami Maldonado Schuster a River? Pese a que es rara la unión entre el ex Balón de Plata y River, la misma se dio hace solo un año cuando Sami ya demostraba a sus 7 años que tenía un gran talento en las inferiores de Belgrano en Córdoba. El cómo llegó la familia de Schuster a La Falda viene ligado también al fútbol.

Rebecca Schuster, hija del jugador alemán que brilló en el Real Madrid, llegó a Chile hace varios años para seguir con su carrera como futbolista. En este tiempo conoció a Juan Carlos Maldonado con quien tuvo a Sami tras mudarse a Córdoba y asentarse en la ciudad.

Pieza fundamental de la categoría 2014 en las infantiles del club, Sami Maldonado Schuster venía de marcarle un gol a Boca en el Superclásico y ahora la descosió con un triplete que ya es viral en las redes sociales por el talento que el chico demuestra tener pese a su edad.

Hace un tiempo, antes de que el chico sea viral en las redes sociales, el ex jugador alemán habló de lo que ve en él: “El niño pinta bien. No sé si como el abuelo, pero va por buen camino. Me gusta cómo se mueve. Es un poco chupón, le gusta regatear. No es tan organizador, pero todavía es chico y puede cambiar”.

