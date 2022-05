"El Noba" continúa en coma

El accidente en moto de El Noba conmocionó a todo el mundo de la "Cumbia 420" y sus fanáticos y colegas siguen rezando para que el estado de salud del cantante mejore. L-Gante, María Becerra y Abel Pintos son solo algunos de los artistas que pidieron por la recuperación del intérprete de "Tamo Chelo".

Lautaro Coronel, nombre real de El Noba, chocó contra un auto Peugeot mientras realizaba "un willy" sin utilizar casco. Inmediatamente fue trasladado al Hospital El Cruce de zona sur por "politraumatismo con traumatismo de cráneo grave secundario".

Sin cambios en su estado de salud, la mamá del cantante, Vanesa, y toda su familia se instalaron afuera de la institución de salud con un motorhome, que Perro Primo le ayudó a conseguir, para poder hacer guardia constante y estar cerca de El Noba.

En diálogo con " Socios del Espectáculo", la mamá de Lautaro se refirió a la investigación policial que hay en curso sobre el accidente de su hijo: “Dijeron muchas cosas… Nosotros no amenazamos a nadie. Yo presenté lo que tenía que presentar donde correspondía. Yo lo único que hago es velar por la vida de mi hijo. A la gilada ni cabida, el accidente fue negligencia de mi hijo pero fue un accidente. Yo estoy velando por su salud".

Después, Adrián Pallares quiso saber cómo reaccionó ella y el papá de El Noba al accidente: “Su papá lo adora, y su papá tiene su tiempo, porque él le regaló un caballo a su papá. Entonces, su papá, su momento es cuando saca a comer al caballo todas las mañanas tempranísimo, y ahí se descarga solo con su caballo que le regaló su hijo”.

En cuanto a ella, Vanesa reveló cómo atraviesa este momento de mucha tensión: “Y a mí me agarra a las noches, cuando vuelvo a casa. Ahí sí. Como que me descargo, como que me llega todo. Después, me baño, me seco las lágrimas, respiro hondo y digo ‘No, Vanesa, arriba de nuevo que tu hijo te espera’. Él me necesita fuerte como siempre”.