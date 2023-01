El nuevo refuerzo que vivió sin luz en el campo hasta los 14 años

River sigue activo en el mercado de pases y en las últimas horas sumó dos nuevos refuerzos: Enzo Díaz y el venezolano Salomón Rondón. El primero de ellos generó una gran curiosidad entre los hinchas ya que, además de su nombre, tiene una particular historia de vida.

El defensor proveniente de Talleres de Córdoba se crió en el campo de las Toscas, una localidad del partido de Lincoln, en la provincia de Buenos Aires. Su infancia no fue como las típicas de un chico que vive en la ciudad: arrear ganado, sembrar y ayudar en tareas netamente agropecuarias, así fueron sus primeros pasos. Todo ello con un detalle que no pasa desapercibido: vivió hasta los 14 años sin luz.

“Mi viejo trabajaba en el campo y yo vivía ahí. Viví 14 años sin luz”, aseguró Enzo Díaz durante una entrevista con Impacto Deportivo. “Lo que tiene que ver con el campo es algo que me vuelve loco”, remarcó el 'Gaucho'. “Quería ser veterinario”, reconoció el futbolista.

“Yo no me arrepiento de nada de la infancia que tuve. Yo me crié sin televisión. Mis compañeros hablaban de Tinelli y yo no lo conocía. Después me fui adaptando. Pero para mí, mi infancia fue la mejor”, manifestó el nuevo jugador de River.

¿Cómo se ligó al fútbol? Se sumó desde pequeño al Club Atlético Smith, que competía en la Liga de Carlos Casares. Tenía que hacer ocho kilómetros ida y vuelta caminando, corriendo o incluso a caballo para ir a entrenar.

El zurdo considera que este hábito lo ayudó a forjar un importante estado físico: “Creo que por eso no me modifica correr o ir a entrenar, no lo siento. Hay veces que me tocaba ir solo a entrenar y volvía corriendo porque se hacía de noche”.

En Agropecuario dio sus primeros pasos en el profesionalismo: estuvo allí desde 2015 a 2019, consiguiendo el ascenso al Federal A y luego la histórica subida a la B Nacional.

Tan bueno fue su rendimiento que en 2017 lo vinieron a ver emisarios del Manchester United. "Me vinieron a ver dos emisarios, pero todavía falta que me den la respuesta. Es el sueño de todo futbolista. Solo hablé con los representantes y la verdad que quedaron encantados conmigo. Me iban a ver un par de partidos más", recordó.

Pero su futuro estuvo en Talleres de Córdoba, donde realizó muy buenas campañas llegando a jugar la Copa Libertadores y dos finales de la Copa Argentina. En la "T" disputó 128 partidos, en los que marcó siete goles y brindó 10 asistencias.