El Papa León XIV confirmó su viaje a la Argentina

El Pontífice ratificó su visita, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, en medio de la recuperación de una cirugía de pulmón.

El papa León XIV ratificó su visita a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre próximos, en el marco de una gira que también incluirá a Uruguay y Perú.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría. #Uruguay #Argentina #Perú”, posteó este lunes el papa propio Pontífice.

El mensaje fue leído obviamente con una ratificación de la visita oficial en medio de las especulaciones por la recuperación del prelado, que recientemente fue sometido a una cirugía de pulmón.

La mención sobre el continente en el que ha vivido tantos años alude al trabajo pastoral de León en Perú, asumió distintas responsabilidades e incluso fue designado obispo de Chiclayo.