El pedido del papá de Kim Gómez al padre del asesino de su hija

Marcos Gómez, el papá de Kim, la nena asesinada durante el robo de un auto en La Plata, le habló al padre de uno de los asesinos de su hija a través de las cámaras de televisión para darle "una oportunidad" de que le repita en persona lo que piensa de su hijo y que se sume al sepelio.

"Te quiero dar la oportunidad de que vengas y que me enfrentes, quiero que me mires en la cara. Quiero ver si sos sincero con lo que me dijiste hoy. Te voy a dar la oportunidad, pero tené coraje, loco, para enfrentarme. Tu hijo me la mató", expresó conmovido Marcos antes del entierro de la nena de 7 años en el cementerio municipal de La Plata.

"Tu hijo me la mató, entonces tené el coraje de venir y enfrentarme, enfrentá mi dolor. Quiero que vengas y des la cara. Quiero que vayas al cementerio a despedir a mi hija. ¿Sabés que le gusta? Le gustan los capibaras. Llevále un capibara, loco. Mi hija se lo merece", señaló.

"Yo sé que soy fuerte pero en este momento me siento mal. Se me parte el alma, se me llevaron mi ángel, mi nenita", expresó el padre de Kim.

Kim Gómez murió el martes en La Plata tras ser arrastrada unas 15 cuadras colgando del auto de sus padres, que fue robado por dos adolescentes que ya fueron identificacdos y aprehendidos.

Este jueves Héctor, que es el padre de uno de los acusados, aseguró que su hijo de 17 años es "una mierda de persona" y que se debe "pudrir en la cárcel". El hombre incluso se encargó de entregar a ambos adolescentes a la Policía.

De acuerdo al expediente judicial, los delincuentes interceptaron a Kim y a su madre en la esquina de 25 y 72 durante un semáforo en rojo para robarles el auto. A los empujones, sacaron a la mamá de la nena del vehículo, pero adentro quedó Kim, que iba en el asiento del acompañante con el cinturón de seguridad puesto.

Una vez producido el robo, los ladrones emprendieron la fuga. En el trayecto, mientras iban a gran velocidad, intentaron tirar a Kim por la ventana, pero la menor quedó enganchada al cinturón y fue arrastrada por varias cuadras.