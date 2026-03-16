El petróleo supera los US$100 y crece la tensión financiera

La escalada del conflicto en Medio Oriente mantiene en vilo a los mercados internacionales. El precio del petróleo volvió a ubicarse por encima de los US$100 por barril, mientras las bolsas del mundo muestran señales de debilidad ante la incertidumbre por el suministro energético global.

Este lunes, el crudo Brent —referencia internacional— sube 0,4% y cotiza en torno a los US$103,50 por barril, luego de haber cerrado el viernes nuevamente por encima de los US$100. En tanto, el WTI estadounidense retrocede levemente y se ubica cerca de US$96,50, aunque durante la madrugada llegó a superar los US$100.

La suba del petróleo está directamente vinculada al impacto de la guerra en Medio Oriente, que generó fuertes preocupaciones sobre el abastecimiento mundial de energía. Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán llevaron a que Teherán interrumpiera el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que circula cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del planeta.

Según la Agencia Internacional de Energía, el conflicto ya provocó la mayor interrupción del suministro petrolero registrada, mientras varios productores clave de la región —como Arabia Saudita, Irak y Emiratos Árabes Unidos— redujeron su producción.

En paralelo, los mercados bursátiles reaccionan con cautela. En Asia, el índice Nikkei de Japón cayó 0,1% y la bolsa de Shanghái retrocedió 0,26%, mientras Hong Kong subió 1,45%. En Europa, el panorama es mixto: el Euro Stoxx 50 avanza 0,12%, el DAX alemán sube 0,3%, el CAC francés gana 0,03% y el FTSE británico aumenta 0,39%.

En Estados Unidos, los futuros de Wall Street anticipan una leve recuperación: el S&P 500 sube 0,70%, el Nasdaq 0,84% y el Dow Jones 0,51% en las operaciones previas a la apertura.

Los inversores también mantienen la atención puesta en la reunión de la Reserva Federal (Fed) prevista para esta semana. Si bien se espera que las tasas de interés se mantengan sin cambios, el mercado seguirá de cerca las proyecciones económicas del organismo, que podrían influir en el rumbo de los mercados en medio de la creciente tensión geopolítica.