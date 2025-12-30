El Plan de Desarrollo Federal cerró un 2025 de consolidación y crecimiento

En el año visitó siete provincias y más de 14 ciudades en las que fueron observados 532 jugadores y jugadoras de las divisiones 2008, 2009 y 2010.

El Plan de Desarrollo Federal de la Confederación Argentina de Básquet (CAB) se consolidó durante 2025 como una de las herramientas estratégicas para fortalecer el crecimiento del básquet argentino desde una mirada integral y equitativa. Federalizar el sistema de trabajo, unificar criterios y visibilizar especialmente el desarrollo del básquet femenino fueron objetivos centrales a lo largo del año.

El programa tiene como propósito garantizar la igualdad de oportunidades para deportistas, clubes e instituciones, a partir de la detección temprana de potenciales talentos y su posterior acompañamiento en la formación deportiva y personal, con el objetivo de construir una base sólida de desarrollo en todas las regiones del país.

Bajo esa premisa, el PDF impulsó un recorrido territorial enfocado en la búsqueda y observación de los mejores valores masculinos y femeninos, con proyección a integrar en el futuro las distintas selecciones nacionales. El eje estuvo puesto en identificar talento, en comprender los contextos, realidades y procesos de formación que atraviesan los jugadores y jugadoras en cada punto del país.

Durante este período, el Plan de Desarrollo Federal visitó siete provincias: Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Misiones y Santa Fe, con presencia en más de 14 ciudades. En esas paradas fueron observados 532 deportistas de las categorías 2008, 2009 y 2010, con 236 jugadoras y 296 jugadores que formaron parte de las instancias de evaluación y seguimiento.

Uno de los pilares fue la construcción de una red de trabajo articulada. En ese sentido, se promovió la conformación de una red de entrenadores y preparadores físicos con participación activa tanto en la detección y en el seguimiento de los deportistas, fortaleciendo el vínculo entre el trabajo territorial y los lineamientos nacionales. A su vez, se avanzó en la recopilación sistemática de datos para respaldar la selección de jugadores y el diseño de estrategias de desarrollo a mediano y largo plazo.

De esta manera, el programa reafirmó su rol como una política estratégica para reducir desigualdades, potenciar la formación local y proyectar un futuro más amplio y representativo para el básquet argentino.