"Destaco el compromiso y la entrega del equipo", aseguró Pablo Favarel

El entrenador de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia trazó un balance de la actuación de su plantel en este cierre de año en la Liga Nacional.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia realizó este martes por la mañana en el Socios Fundadores un nuevo entrenamiento. El equipo que conduce el rosarino Pablo Favarel trabajó con el plantel completo, mientras que por la tarde tendrá libre.

Los jugadores que tomaron parte de la práctica matutina fueron Emiliano Toretta, Sebastián Carrasco, Marcos Chacón, Martiniano Dato, Federico Grun, Mauro Cosolito, Carlos Rivero, Anyelo Cisneros, Kenneth Horton, Bryan Carabalí y los juveniles Jesús Centeno, José Ignacio Copesky, Valentino Ayala, Natalio Santacroce, Benjamín Anríquez y Ciro Melo.

Luego del entrenamiento, el DT Pablo Favarel -también asistente técnico de la selección argentina- realizó un balance en diálogo con El Patagónico, de lo que fue esta primera parte del año que tuvo el equipo en la fase regular de la Liga Nacional de Básquet, donde actualmente ocupa la décima posición con 8 victorias y 7 derrotas, en 15 presentaciones.

El equipo volverá a trabajar este miércoles a las 10 en el Socios y, tras el breve descanso por fin de año, reanudará sus entrenamientos el viernes 2 de enero.

Gimnasia se prepara con miras al juego que sostendrá el miércoles 7 en Vicente López ante Platense. Luego visitará a Unión de Santa Fe y cerrará la primera gira del nuevo año ante Obras Basket.

- ¿Qué balance hacés en esta primera parte de Gimnasia?

Estamos yendo de menor a mayor. En principio del torneo nos costó, tuvimos una mala racha en el arranque, perdimos varios partidos seguidos, muchos parejos, en los que no estuvimos finos en los cierres. Después nos acomodamos, empezamos a ganar, metimos una buena racha de victorias, ahora hemos ganado siete de los últimos diez, algunos en forma contundente. Hemos hecho algunos retoques en el roster, así que creo que el equipo en este momento está en ascenso.

- ¿Qué fue lo que te ha gustado del equipo?

Lo que más me gusta del equipo es el compromiso y la entrega, porque cuando estuvimos mal, que fue en el momento que tuvimos una racha de derrotas consecutivas, el equipo nunca se entregó, peleó todos los partidos y siguió trabajando duro en los entrenamientos para revertir la situación. El compromiso y la entrega del equipo es algo para destacar.

- ¿Cuáles son las derrotas que más lamentás en esta primera parte?

La que sufrimos acá con Olímpico. Estuvimos muy poco certeros en el costado ofensivo, porque defensivamente estuvimos bien y si lo hubiéramos hecho un poquito mejor, hoy ese partido hubiera sido muy importante para nosotros. Y el otro, en donde el equipo jugó muy bien, pero no lo cerramos bien, fue en Oliva. Independiente jugó un partido en donde el equipo hizo muchas cosas buenas para ganar y se nos escapó en el cierre, así que ese todavía duele.

- ¿Qué esperás en el 2026?

Espero que el equipo se consolide, que siga siendo competitivo, como lo está siendo, pero que ampliemos más victorias de las que tenemos. Que mejoremos nuestro porcentaje de triunfos. Hoy el equipo está muy sólido, pero hay que trabajar día a día para, no solamente mejorar lo que tenemos, sino para ratificar también lo bueno que tenemos. Hay mucha ilusión con el grupo que tenemos, estamos convencidos de que podemos estar más arriba de lo que estamos, y para eso estamos trabajando.

- ¿Qué es lo que le ha dado al equipo Bryan Carabalí y que es lo que aportará Kenneth Horton?

Bryan nos cambió rotundamente el equipo. Desde que él llegó, solamente perdimos dos partidos. El equipo no solamente se puso más sólido en el costado defensivo, donde es una especialidad de él, sino que también en ataque contribuyó a que tengamos más fluidez. Bryan nos ha vuelto un equipo mucho más peligroso, el récord con él así lo indica. Ha sido una gran incorporación, lo está demostrando en la cancha y en el récord del equipo. Con Ken estamos buscando tener más jerarquía en el roster, más experiencia. Una característica distinta, por ahí no tanta capacidad atlética, sino más solidez en el tiro externo, más liderazgo. Más conocimientos de cierres de juegos, situaciones de presión. Estamos contentos con su venida, sabemos que lo hizo muy bien el año pasado acá en Gimnasia y en esta Liga que no es fácil jugar. Así que entusiasmado también con su incorporación.

- ¿Cuál es el objetivo para el nuevo año?

El objetivo nuestro es a corto plazo. Nosotros queremos ser el mejor equipo posible, seguir siendo competitivos y poner a Gimnasia lo más alto que se pueda. ¿Cómo lo hacemos? Yendo partido a partido. No estamos pensando al 11 de abril que es el último partido de la fase regular, sino que estamos enfocados en Platense que es el 7 de enero, hacerlo bien ese día y una vez que lo hagamos bien ese día, nos ocuparemos de lo que viene. Eso es lo que queremos, ser el mejor equipo posible.

¿Qué mensaje le dejás a la gente?

Mucho agradecimiento por su acompañamiento, por su apoyo, porque se hace sentir acá. No tenemos en este momento el récord que quisiéramos tener de local, pero sentimos su apoyo. El otro día con Quimsa fue tremendo, el empujón que nos dieron, se siente, contagia a los jugadores para que se entreguen más de lo que lo hacen, así que muy contento de poder estar en un club donde la gente acompaña tanto.