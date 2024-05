El director Wes Ball, famoso por la trilogía “Maze Runner”, da nueva vida a la franquicia épica y global ambientada en varias generaciones del futuro tras el reinado de César, en la que los simios son la especie dominante que vive en armonía y los humanos han quedado reducidos a vivir en la sombra. Mientras un nuevo y tiránico líder simio construye su imperio, un joven simio emprende un angustioso viaje que le llevará a cuestionarse todo lo que sabe sobre el pasado y a tomar decisiones que definirán el futuro de simios y humanos por igual.

Con una recaudación de más de 1.700 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo, “El Planeta de los Simios” es una de las franquicias más populares y longevas de 20th Century Studios, Basada en una novela de Pierre Boulle, Twentieth Century-Fox estrenó la primera entrega de la serie en 1968, que se convirtió en uno de los mayores éxitos de ese año, ganando un premio especial de la Academia, seguida de cuatro secuelas en el cine y dos series de televisión. Una nueva versión, dirigida por Tim Burton, se estrenó en 2001. Después llegó un reinicio en 2011 con “El Planeta de los Simios: (R)Evolución”, seguido por dos secuelas: “El Planeta de los Simios: Confrontación” en 2014 y “El Planeta de los Simios: La Guerra” en 2017.

“Es una de las franquicias de ciencia ficción más emblemáticas y celebradas de la historia del cine, además de ser una parte indeleble del legado de nuestro estudio”, declaró meses atrás Steve Asbell, presidente de 20th Century Studios. “Con “El Planeta de los Simios: Nuevo Reino” tenemos el privilegio de continuar la tradición de un cine imaginativo y estimulante, y estamos deseando compartir con el público la extraordinaria visión de Wes con este nuevo capítulo que veremos en 2024”. La película inicia un capítulo completamente nuevo en la saga y empieza muchos años después de la conclusión de “El Planeta de los Simios: La Guerra”. El reparto está encabezado por Freya Allan, quien participó en la serie “The Witcher” interpretando a Ciri, y en títulos como “Gunpowder Milkshake” y “El Tercer Día”.

“Todo sigue muy basado en la realidad, pero es esencialmente una narrativa de búsqueda”, dice Wes Ball. “Nuestro protagonista -el joven e impresionable Noa- se encuentra con personajes por el camino. Va despertando a medida que llega a un lugar que lo pondrá a prueba y al final se convierte en su verdadero yo”. Además del camino del héroe que recorrerá el protagonista, Ball expresa que este enfoque no es una “Disneyficación” de la franquicia, sino que tiene que ver con una necesidad de imprimirle “un espíritu más joven”. Ball añade: “Quería dar un salto temporal hacia adelante, lo bastante significativo para que la presencia de César siga estando en la película, aunque la mayoría de sus parientes vivos no está en ella. Si las tres últimas películas eran de la Edad de Piedra, aquí vemos lo que ocurre cuando entran en la Edad de Bronce”.

CINE COLISEO (JUEVES 9 Y LUNES 13)

18:30 HS. EL PLANETA DE LOS SIMIOS: NUEVO REINO (2D DOBLADA)

21:45 HS. EL PLANETA DE LOS SIMIOS: NUEVO REINO (2D SUBTITULADA)

CINE COLISEO (VIERNES 10, MARTES 14 Y MIÉRCOLES 15):

18:30 HS. EL PLANETA DE LOS SIMIOS: NUEVO REINO (2D DOBLADA)

21:45 HS. EL PLANETA DE LOS SIMIOS: NUEVO REINO (2D DOBLADA)

CINE COLISEO (SÁBADO 11)

18:30 HS. EL PLANETA DE LOS SIMIOS: NUEVO REINO (2D DOBLADA)

21:45 HS. EL PLANETA DE LOS SIMIOS: NUEVO REINO (2D SUBTITULADA)

CINE COLISEO (DOMINGO 12):

18:30 HS. EL PLANETA DE LOS SIMIOS: NUEVO REINO (2D DOBLADA)

21:45 HS. EL PLANETA DE LOS SIMIOS: NUEVO REINO (2D DOBLADA)

Género: Ciencia ficción

Origen: USA Título original: Kingdom of the Planet of the Apes

Año: 2024 Formato: 2D

Duración: 2 horas, 25 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Director: Wes Ball

Productores: Wes Ball, Joe Hartwick Jr., Rick Jaffa, Jason Reed, Amanda Silver

Guión: Patrick Aison, Wes Ball, Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver

Música: John Paesano

Fotografía: Gyula Pados Montaje: Dan Zimmerman

Reparto:

Owen Teague (Noa), Freya Allan (Mae), Kevin Durand (Proximus Caesar), Peter Macon (Raka), William H. Macy (Trevathan), Travis Jeffery (Anaya), Lydia Peckham (Soona), Neil Sandilands (Koro), Eka Darville, Ras-Samuel Weld A'abzgi y Sara Wiseman (roles de soporte).