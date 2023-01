El premio que le faltaba ganar: Lionel Messi ganó un Martín Fierro

Lionel Messi ganó un Martín Fierro Digital en la categoría “Mejores 2 minutos virales”. El premio fue otorgado por la famosa escena que dio nacimiento a la histórica frase “¿Qué mirás, bobo? Andá pa’ allá bobo”.

El momento se dio luego del triunfo de la Selección argentina ante Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, que finalmente consagró campeón al equipo liderado por Messi.

Tras el partido, Messi estaba dándole una entrevista a Gastón Edul, periodista de TyC Sports, en la zona de los vestuarios, cuando apareció Wout Weghorst, delantero de la selección de Países Bajos.

“Leo fue el que más tranquilo estaba. Estaban Otamendi, Molina, Montiel, Lautaro Martínez, después apareció el ‘Kun’ Agüero ahí de la nada, pero Leo se enojó cuando Weghorst - el 19 - después de provocar a los argentinos en la tanda de penales - porque ahí se armó el lío, porque el partido estuvo picante, pero el problema es la tanda de penales, después de todo eso-, le pide la camiseta. Cuando le pide la camiseta, se sacó de quicio”, contó Edul sobre los detalles de la frase.

Y detalló: “Ahí es cuando interviene Lautaro. Leo se aleja y viene a nosotros para darnos la nota. Pero se da vuelta y estaba el otro (Weghorst) parado como con cara de malo que no entiendo y ahí empezó ‘anda pa’ allá, anda pa’ allá', como metete en tu vestuario”.

En tanto, el propio Wout Weghorst se refirió a la pelea: “Yo solo quería darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol. Pero me tiró la mano hacia el costado (rechazando el saludo) y no quiso hablar conmigo”, había dicho sobre Messi: “Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso fue realmente decepcionante”, había agregado.

Los premios Martín Fierro Digital reconocen a distintas producciones realizadas por distintos medios digitales en sus diversos formatos de comunicación y son otorgados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra).

La ceremonia que se realizó en el hotel Sasso de la ciudad de Mar del Plata y entre los presentes estuvieron el ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro, el intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro, el titular de Aptra, Luis Ventura, productores teatrales, artistas que hacen temporada en Mar del Plata y otras personalidades.