El ránking de Tiro Práctico llega este domingo a su fin

Desde las 9 se desarrollará en el Círculo de Caza Mayor General Lagos la novena y última fecha.

Este domingo a partir de las 9:30 hs las armas cortas de grueso calibre darán fin al ránking 2025 de Tiro Práctico del Círculo de Caza Mayor General Lagos. Como ya es costumbre se competirá en dos a tres escuadras y los tiradores disputarán la novena y última fecha del ránking 2025 dando por finalizado tan importante evento.

Esta vez será un evento más que emotivo por cuanto lleva el nombre de Miguel Moavro, socio del club y reconocido armero de la ciudad que recientemente dejó un enorme vacío con su partida. La historia del club siempre estuvo relacionada a esta persona quien en vida fuera amigo de todo el ambiente del tiro deportivo, tanto de la ciudad como de toda la región.

En lo que va del año, las figuras se polarizaron entre Kevin Purtscher y Luis Rendón por lo que de allí saldrá el campeón 2025 de la división Producción que sigue siendo la más popular. Igualmente son numerosos los deportistas que vienen empujando al pelotón de punta como el Senior Jorge Alí, el Super Senior Erito Dos santos, Cristian Marrero, Diego Barros y José Barbetta, sumando nuevos protagonistas a la lucha por mejores puestos como Diego Kraser, Ignacio Lecumberri y Cristian Mateos.

La división que viene creciendo es Producción Optics donde las miras de punto rojo han gustado a muchos tiradores las cuales van montadas en las correderas de las mismas pistolas usadas en la división Producción. Aquí en candidato más seguro es el actual campeón Fernando Lago aunque el Senior Alejandro Lucero no anda lejos con el puntaje. Tampoco se encuentra distante en los puntos Jorge Luis Altuna, aunque lamentablemente tuvo que alejarse las últimas fechas por compromisos familiares. Igualmente con dos fechas de descarte ya Lago posee cinco fechas al 100%.

Para este fin del ránking la subcomisión de tiro práctico hizo un enorme esfuerzo para disponer de 6 etapas que insumirán unos 110 disparos mínimos para completarlas.

El tiro práctico contempla pistolas semiautomáticas a partir del calibre 9mm, siendo la división producción la más popular por el momento, seguida por Producción Optics.

Una vez más el Círculo de Caza Mayor apuesta a la competencia con disciplinas federadas y reglamentadas para la proyección de sus socios en el alto desempeño. También se están realizando encuentros para los amantes de las escopetas luego de haber recuperado algunas máquinas que se encontraban inactivas.

Ránking a 8 fechas (sin descarte)

DIVISION PRODUCCION: Purtscher 767, Rendón 730, Barros 644, Barbetta 558, Lecumberri 499, Dos Santos 497, Kraser 472, Mateos 428, Alí 405, Cardozo 362, Ocampo 328, Ortiz 322, Rivero 306, Vázquez 298…

DIVISION PRODUCCION OPTICS: Lago 698, Lucero 683, Altuna JL 615, Martinez 570, González 346, Álvarez 339, Millatureo 285, Gaitán 243, Altuna F. 200, Meza 198, , Altuna JF. 104, Altuna M. 100, Villa 70, Cury 23.