El relato del turista que quedó varado en medio de la nieve en Santa Cruz

Thiago Crevelloni llegó como miles de turistas a la Argentina con el objetivo de recorrer en auto la inmensa Patagonia, pero le sucedió lo que a muchos que se aventuran por primera vez en la zona: se perdió por un error del GPS y quedó varado en medio de la nieve en un tramo viejo de la Ruta 40 ubicado en Santa Cruz. Para sobrevivir caminó durante horas hasta que milagrosamente fue hallado por la Policía: “Pensé que podría morir”, contó.

En una entrevista con La Nación, el turista brasilero relató cómo fue su experiencia de supervivencia extrema bajo la nieve en Santa Cruz. Thiago confiaba plenamente en su GPS para recorrer la Patagonia y esto lo llevó a caer en una trampa.

Mientras recorría la Ruta 40, el sistema le indicó un atajo que consistía en continuar el recorrido por la actual Ruta 29 que en realidad es la vieja traza de la Ruta Nacional 40 y por su condición, casi nadie la transita. Esto llevó a que el auto del turista quedara atascado en medio de la nada y sin posibilidad de pedir ayuda.

El relato del turista brasileño que quedó varado en medio de la nieve en Santa Cruz

Crevelloni recordó que ese día a los 20 kilómetros de tomar el supuesto atajo que le marcó el GPS, empezó a nevar fuerte y ya veía que el camino se iba a tornar complicado, pero puso las cadenas y continuó su viaje. “Seguí avanzando, pero con mucho viento y cada vez más nieve. En una curva, el auto se subió a una duna de nieve que no se distinguía bien por el viento blanco. Todo era blanco, no se notaba qué era camino y qué no. Quedé totalmente atascado, con las ruedas delanteras en el aire, y no podía mover el auto”, relató a La Nación.

Si bien hizo todos sus esfuerzos, notó enseguida que no había posibilidades de poder salvar el auto si no era con ayuda. El gran problema es que por esas horas la Ruta era totalmente desértica, no había nada más que nieve alrededor.

“El frío era insoportable. Marcaba -2 grados, pero la sensación térmica era de -10 o peor. Tenía la cara y las manos congeladas. Me empapé con la nieve intentando sacar el auto”, contó. Tras comprender que estaba solo, decidió caminar hacia la ruta principal en busca de ayuda así fue como hizo unos 25 kilómetros a pie.

“Entré en pánico, pensé que podría morir congelado ahí mismo, me asustaba que la nieve tapara el auto por completo”, recordó y agregó: “Agarré una mochila con agua y empecé a caminar. Todavía había luz, pero el frío era cada vez más fuerte. Como no me venía alimentando bien, me sentía débil, y muy pronto el cansancio me empezó a ganar. Caminaba sin ver nada y me empecé a sentir peor”.

Milagro en medio de la nieve: cómo rescataron al turista perdido en Santa Cruz

Thiago caminó desde las 17 en busca de ayuda y lo atrapó la noche por lo cual su caminó ya no tenía nada de referencias visuales que lo puedan orientar. “Tenía delirios, veía luces en el cielo que se movían y me daba cuenta de que mi mente ya no estaba funcionando bien”, relató.

Caminó alrededor de cinco horas que lo dejaron rápidamente sin energía, pero el siguió caminando y así fue como llegó el milagro. En el horizonte logró divisar una luz que era la del patrullero: “En ese momento sentí un alivio que no puedo describir”.

El hombre fue encontrado por la patrulla de rescate de la Policía de la localidad de Gobernador Gregores que había salido en su búsqueda luego de que una amiga de Thiago, que lo esperaba en El Calafate, alertara las autoridades.

“Me dieron agua, comida; me abrigaron, me hablaron con una calidez que me emocionó profundamente. Me llevaron al hospital para hacerme un chequeo porque tenía las piernas entumecidas, pero estaba bien. Y luego me consiguieron una cama caliente en un hotel”, contó.

Para finalizar su relato, expresó: “Fue una experiencia extrema. Podría haber terminado muy distinto. Fue gracias a mi amiga María, a los policías y a todos los que actuaron rápido que hoy puedo contar esta historia”.