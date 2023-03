El reto de Messi a un alcanzapelotas durante Argentina-Curazao

La Selección Argentina goleó el martes a Curazao por 7-0 en el Estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, donde el foco estuvo puesto en la continuidad de los festejos del campeón del mundo, pero donde en el campo de juego se vio a un equipo decidido a jugar con la seriedad necesaria.

Prueba de ello es una imagen que se pudo ver a través del informe del programa Líbero: una de las cámaras de TyC Sports tomó un pequeño diálogo entre Lionel Messi y un alcanzapelotas del estadio. En realidad, tuvo tintes de reto: es que en los primeros minutos de juego, Leo quería que le dieran rápido la pelota al arquero de Curazao, que buscaba hacer tiempo constantemente.

"No sé por qué me dijo, la pelota estaba adentro... Después me dijo que todo bien, pero igual me cagó a pedos", reconoció el chico en diálogo con TyC Sports. Y cerró: "No está bueno que te puteé, pero... Me habló Messi".