El riesgo de compartir datos móviles a desconocidos

Activar el “compartir Internet” puede parecer un gesto solidario e inofensivo, pero implica exponer información personal, asumir responsabilidades legales y abrir la puerta a posibles fraudes.

En la era de la hiperconectividad, quedarse sin datos móviles puede significar perder una transferencia bancaria, no poder utilizar el transporte o quedar incomunicado en una emergencia. En ese contexto, no es extraño que alguien solicite “unos minutos de Wi-Fi” a un desconocido en la vía pública. Sin embargo, lo que aparenta ser un favor simple puede acarrear consecuencias técnicas y legales que muchos usuarios desconocen.

Al activar la función de “Compartir Internet” —también conocida como tethering— el titular de la línea habilita que otra persona navegue utilizando su conexión y, por lo tanto, su dirección IP pública. Desde el punto de vista de la trazabilidad digital, cualquier actividad realizada bajo esa conexión queda asociada al servicio contratado. En caso de que el tercero descargue contenido ilegal, realice amenazas o participe en maniobras fraudulentas, la primera identificación técnica recaerá sobre el titular.

A ello se suma el riesgo de seguridad informática. Aunque los sistemas operativos actuales incorporan protocolos de cifrado como WPA2 o WPA3, una configuración débil o una contraseña sencilla puede facilitar intentos de acceso no autorizado.

Otro factor no menor es el consumo de datos. Descargas pesadas, actualizaciones automáticas o transmisiones en alta definición pueden agotar rápidamente un plan mensual, generando costos adicionales o reducciones de velocidad impuestas por la operadora.

Especialistas en ciberseguridad también alertan sobre posibles maniobras de ingeniería social. El pedido de conexión puede ser el primer paso para obtener información personal, generar confianza o incluso vincular un número de teléfono a futuras estafas.

Frente a este escenario, recomiendan que, de considerarse imprescindible compartir la conexión —por ejemplo, ante una emergencia comprobable— se active el punto de acceso solo durante el tiempo necesario, se utilicen contraseñas complejas y se modifique la clave una vez finalizado el uso.