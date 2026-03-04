El fabricante de las sábanas Danubio y Cannon suspendió a todo su personal por tres meses

No hay empresa textil que se salve del ajuste y la crisis del sector. La empresa Sueño Fueguino, fabricante de las sábanas Danubio, Cannon, Fiesta y Suplesa decidió suspender a todo su personal de la planta de Río Grande en Tierra del Fuego y afecta a 70 trabajadores por tres meses.

En octubre, la empresa despidió a 35 trabajadores, más de un tercio de su plantel en Río Grande. En ese momento, denunció que tuvo que despedir operarios porque tenía 25 camiones parados con 700 toneladas de mercadería que no podía ingresar al continente. Culpó al Gobierno nacional de vulnerar derechos adquiridos y en ese entonces, advirtió que peligraban la totalidad de los puestos si no se revierte la situación.

La historia de Sueño Fueguino en Tierra de Fuego arrancó en 1981, fue una de las primeras empresas textiles en instalarse. Es el principal productor de ropa de cama de Argentina, cuenta con una cartera de reconocidas marcas y tiene 450 puntos de venta.

Su fundador es Ohanes Bogiatzian, un empresario que decidió dar batalla para no perder los beneficios que desde hace 44 años tiene en la provincia más austral de Argentina.

La empresa cuestiona haber sido excluida del régimen promocional de la Ley 19.640, una decisión que derivó en la paralización total de la producción y en los despidos y suspensiones."Estamos impedidos de exportar y ya no hay dónde almacenar. Es imposible sostener el empleo", sostuvo hace unos meses, Raúl Paderne representante legal de la empresa fueguina.

En 2021, un decreto excluyó a las textiles de la prórroga de beneficios de la Ley 19.640 y aunque antes de las elecciones, se firmó el Decreto 594/23 con una prórroga acotada. "Se establecía un cupo de producción con los beneficios del régimen de promoción para vender en el continente y superado este techo, la mercadería debía entrar sin beneficios. Las empresas debían adherir y comprometerse a no litigar contra el Estado", explicó el abogado.

Sueño Fueguino decidió no adherir a ese decreto y presentó una acción judicial. Con el cambio de gobierno nacional fue excluida del régimen promocional por estar litigando contra el Estado.

Si bien una medida cautelar inicial -otorgada por la jueza Mariel Borruto- permitió seguir con las operaciones, luego fue revocada por la Cámara de Comodoro Rivadavia, aunque aún no está firme, ya que fue apelada por la empresa.

Por haber superado el cupo de mercadería que tenía para exportar o ingresar al continente con los beneficios tiene los pasillos de la empresa abarrotados de mercadería. Desde Sueño Fueguino confirmaron que tienen 30 camiones parados repletos con mercadería.

La ministra de Trabajo y Empleo de la provincia de Tierra del Fuego, Sonia Castiglione, explicó a BAE Negocios: "Casi 70 trabajadores fueron suspendidos por tres meses en Sueño Fueguino. Llegaron a un acuerdo y cobrarán el 70% del bruto, más el 100% de lo no remunerativo, eso hace que cobren el 90% del sueldo neto de bolsillo, este arreglo se hizo con varios gremios, textiles y camioneros, entre otros. El acuerdo por las suspensiones es para que no tengan que despedir trabajadores y dar tiempo a que la Justicia resuelva. La empresa quedó fuera de la prórroga por no bajar el juicio contra el Gobierno nacional".

El panorama textil en la provincia es muy complicado, al igual que en el sector de tecnología y aires acondicionados. "Teníamos 11 textiles y sólo nos quedan cuatro. La última que cerró es la textil Blanco Nieve que despidió a todo su personal, 32 trabajadores y le pagó sólo el 50% de la indemnización porque considera que la falta de ventas es fuerza mayor. Que no haya ventas no es causa de fuerza mayor, es riesgo empresarial", sostuvo la Ministra Castiglione.

Otras textiles que cerraron en la provincia más austral son Blanco Nieve, Barpla y Textil Río Grande, entre otras. El fabricante de las sábanas Danubio, Cannon, Fiesta, entre otras, espera que la Justicia falle a su favor para poder reabrir y volver a fabricar.

Fuente: BAENegocios.com