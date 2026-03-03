El canciller Quirno minimiza recortes laborales y desata críticas

El canciller Pablo Quirno volvió a quedar en el centro de la polémica tras hacer un comentario que fue interpretado como una burla hacia los trabajadores que podrían perder derechos con la reforma laboral impulsada por el Gobierno, particularmente en lo relativo al pago durante licencias por enfermedad o accidente.

Durante una entrevista televisiva, Quirno relató con tono distendido cómo se lastimó la mano jugando al fútbol y, frente a la consulta sobre si su salario se vería afectado por el nuevo régimen laboral, respondió entre risas que “por suerte fue antes de la promulgación de la ley”. La frase fue difundida ampliamente en redes sociales y generó rechazo entre sectores gremiales y políticos, que consideraron el comentario una trivialización de la situación de trabajadoras y trabajadores.

La referencia de Quirno al pago reducido por lesiones remite al controvertido artículo 44 de la reforma laboral, que había planteado que las remuneraciones durante una licencia podrían reducirse hasta un 50% si la causa de la ausencia era una actividad voluntaria fuera del ámbito laboral, como un deporte. Esa cláusula generó fuerte rechazo y finalmente fue retirada del texto antes de su aprobación en el Congreso, tras negociaciones entre el oficialismo y sus aliados.

Críticos de la reforma sostienen que la inclusión de ese artículo evidenció una orientación regresiva en materia de derechos laborales, y señalaron que bromas públicas de funcionarios sobre el tema pueden profundizar la percepción de que las preocupaciones de trabajadores no son tomadas con la seriedad debida.

Quirno también aprovechó la entrevista para defender la actuación de su cartera en otros temas, aunque parte del foco de la polémica siguió concentrado en su comentario sobre la reducción salarial vinculada a licencias, que se dio en el mismo contexto en que se debatía la reforma laboral en el Congreso.