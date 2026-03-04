Guillermo Francella reconoció un escenario "desolador" en la ficción

El protagonista de “Playa de Lobos” charló con Tele Show y describió un escenario crítico en el país.

Guillermo Francella habló de la actualidad de la industria del cine argentino y reconoció que se perdió la ficción nacional y en consecuencia las oportunidades para los actores.

El protagonista de “Playa de lobos” charló en Puro Show (El Trece) y expresó su preocupación por la falta de trabajo y la necesidad de una autonomía financiera para el INCAA, cuya reestructuración fue postergada para el 2028.

“Le quieren sacar la autonomía financiera al INCAA, yo no estoy de acuerdo. Acá más que la grieta hay una realidad, que no hay trabajo, no hay ficción. Los dos hijos míos son actores y me lo expresan todo el tiempo. El panorama es desolador”, confió el actor del éxito de Homo Argentum.

En otro momento del encuentro, Francella comparó sus inicios en el mundo de la actuación cuando “había unitarios, tiras diarias y había mucho trabajo”. También reconoció que “la gente dejó de concurrir al cine” lo que agudiza la situación del cine argentino.

“Hoy el advenimiento de las plataformas es todo. Obvio que reconozco que es cómoda la plataforma: te instalás en tu casa con un gran sonido envolvente, detenés la película para ir al baño, para ir a tomar un café… pero la rutina maravillosa de ir al cine desapareció”, reflexionó el actor que estuvo vinculado en las últimas semanas a Elba Marcovecchio.

Embed

La nueva película de Guillermo Francella

Playa de Lobos es la nueva película protagonizada por Guillermo Francella y Dani Rovira, bajo la dirección de Javier Veiga, que llegó a los cines el pasado jueves 26 de febrero.

En su segundo largometraje como guionista y director, Javier Veiga juntó a un popular actor español como Dani Rovira con un astro argentino como Guillermo Francella para una comedia negra que los tiene en prácticamente todos los planos.

La película tendrá mucho del clásico duelo actoral (no hay casi personajes secundarios ni subtramas) para llevar a buen puerto un sólido engranaje que incluye diálogos punzantes y elementos no solo humorísticos sino también dignos de un thriller hitchcockiano con engaños, manipulaciones y la eventualidad (en principio solo hipotética o imaginaria) de algún crimen. Y es precisamente la interacción, la química entre ambos protagonistas la que termina sosteniendo el interés.

La acción transcurre durante una noche de luna llena en el período navideño en un chiringuito en un balneario de Fuerteventura, la segunda isla más grande de las Canarias. Quien maneja el lugar es Manu (Rovira) y quien llega en plan aparentemente turístico es Klaus (Francella), quien dice ser un argentino radicado desde hace años en Suecia. Lo que en principio parece un conflicto menor, casi intrascendente (Manu tiene que cerrar el parador, pero Klaus quiere quedarse un rato más en la reposera), será solo el inicio de una escalada imparable y de imprevisibles alcances y consecuencias.