"El rival nos llevó al límite físico pero logramos buenos tiros para poder ganar"

La Selección Argentina de básquet volvió a imponerse a Angola en el segundo partido de preparación rumbo a la AmeriCup 2025. Esta vez fue victoria por 93 a 87, nuevamente en la ciudad de Pinto, y con ello el equipo de Pablo Prigioni cerró con balance positivo los primeros diez días de trabajo en España. La próxima presentación será el martes 5 ante Costa de Marfil, también en suelo español y con transmisión de Básquet Pass.

En charla con Prensa CAB, Prigioni destacó: "Obviamente, cuando se gana siempre te queda un mejor sabor, ¿no? Pero más allá de eso, creo que fueron casi diez días de trabajo buenos, que cierran esta primera parte."

Sobre el desarrollo del partido, Prigioni destacó la exigencia física del rival y el temple del equipo en momentos clave: "Hoy tuvimos otro partido muy duro con Angola. Es un equipo extremadamente físico, que te lleva al límite y, bueno, nada. Por momentos estuvimos complicados, sobre todo con el rebote y demasiadas pérdidas, ¿no? Que les provocaba mucha transición a ellos. Sufrimos bastante con eso, pero de nuevo encontramos un poco la manera para hacer los stops que necesitábamos y, adelante, encontrar buenos tiros y poder ganar el juego."

Pese al buen cierre, el entrenador fue autocrítico con el rendimiento en el tercer cuarto: "Creo que tuvimos un muy mal tercer cuarto, ¿no? Creo que ahí estuvo un poco la clave. Si quitás el tercer cuarto, que nos anotaron creo que 32 o 34 puntos por ahí, ahí se nos fue ese promedio de intentar dejar a los rivales en 70 puntos. No es la primera vez que nos pasa de salir un poco dormidos en el tercer cuarto. Incluso el otro partido con Angola también nos pasó lo mismo.".

Con miras al crecimiento del equipo, el cuerpo técnico aprovechó esta serie de amistosos para dar minutos a distintos jugadores y seguir construyendo la rotación: "La idea de hoy era darle más minutos a algún jugador que no había jugado el primer partido. El caso de Lucas Giovanetti. Por eso lo hicimos jugar bastante, sobre todo en la primera parte. En la segunda parte no encontramos tanto hueco. Pero la idea es ir aprovechando todos estos partidos que nos quedan para que todos puedan tener más participación. Hoy no jugó Tyler y Chapa, seguramente lo van a hacer el próximo juego."

Prigioni también destacó el compromiso de los referentes del plantel durante esta primera etapa de trabajo, y destacó la participación estos diez días tanto de Facundo Campazzo como de Nicolás Laprovíttola, quien no continuarán junto al grupo. "Así es Facu. Él da ejemplo con sus acciones de querer estar siempre, y cuando está, no es que está a medias. Él te da todo el tiempo que está. Es un gran ejemplo para los más chicos. Buenísimo haber contado con él estos primeros diez días. Ahora necesita descansar, siempre tiene temporadas largas y duras. Y ha sido un gran impulso también para los jóvenes. También destacar a Lapro, que está en su última fase de recuperación de la operación de rodilla. Creo que le sacó provecho y a nosotros nos viene fantástico. Para todos nuestros jugadores jóvenes, que esté también Nico, que lo vean trabajar y lo vean jugar, es muy valioso."

De cara al siguiente encuentro, el entrenador anticipó un cambio de estilo en el rival que servirá para ajustar otras variantes tácticas: "Costa de Marfil es un rival distinto al 100%, que juega un poco más ordenado, con mejores espacios. Va a ser un desafío importante porque es un cambio de estilo radical. Juegan con jugadores más bajos, pero todos con muy buen tiro de tres puntos. Con lo cual nos va a obligar a defender eso."

La Selección tendrá ahora dos días de descanso antes de retomar los entrenamientos el lunes y preparar el partido del martes. "Ahora aprovechamos estos dos días, que son el único break que podemos tener como grupo, y el lunes volvemos a entrenar para preparar el próximo partido", concluyo Prigioni.

Costa de Marfil (5 de agosto), Sudán del Sur (7 de agosto) y Portugal (10 de agosto) serán los últimos rivales en tierras españolas. Luego quedarán los partidos en Bologna ante Italia (14 de agosto) y el Cuadrangular por la Copa Latina en Panamá ante los locales, Uruguay y Brasil (17 al 19 de agosto).

El debut de Argentina en la AmeriCup 2025 será el 22 de agosto ante Nicaragua. Tras el estreno ante los locales, República Dominicana (24 de agosto) y Colombia (25 de agosto) serán los rivales para cerrar el Grupo C.

CALENDARIO

Todos los partidos pueden verse en vivo y en directo por Básquet Pass (www.basquetpass.tv).

5 de agosto | vs Costa de Marfil – Madrid, España

7 de agosto | vs Sudán del Sur – Madrid, España

10 de agosto | vs Portugal – Madrid, España

14 de agosto | vs Italia – Bologna, Italia

17 de agosto | vs Panamá – Ciudad de Panamá (Cuadrangular)

18 de agosto | vs Brasil – Ciudad de Panamá (Cuadrangular)

19 de agosto | vs Uruguay – Ciudad de Panamá (Cuadrangular)

JUGADORES CONVOCADOS