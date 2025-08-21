El Senado aprobó la ley de financiamiento universitario

Nuevo revés para Javier Milei en el Congreso. Luego de que el Senado le rechazara cinco decretos delegados al hilo, la oposición se asestó un nuevo triunfo. Con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, sancionó –por segundo año consecutivo— la Ley de Financiamiento Universitario que el presidente Javier Milei prometió vetar por su impacto fiscal. Saldado el debate, los bloques apuntan a sancionar la Emergencia para el Hospital Garrahan.

Luego de que el Senado avanzara con el rechazo a cinco decretos presidenciales, al igual que hizo la Cámara de Diputados dos semanas atrás, la Cámara que preside Victoria Villarruel debate las dos iniciativas que avanzaron en esa misma sesión, a instancias de la oposición. Y que, una vez más, van a contramano de la "motosierra" presidencial.