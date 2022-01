El Seven de la Patagonia va por su 22ª edición

El 22º Seven de la Patagonia tendrá lugar entre este sábado y domingo en las

bajadas 11 y 12 de la playa de Rada Tilly.

El evento es organizado por Chenque Rugby Club y participarán equipos de clubes locales y regionales, con divisiones conformadas por juveniles M15, M16, M17, M19 (desde 15 a 19 años), Mayores y Veteranos.

Se espera la participación de más de 30 equipos y también incursionarán 8 referees de nivel nacional.

El Seven de la Patagonia es un evento de rugby playero que se desarrolla desde el año 2000 y fue declarado de Interés Provincial por el Gobierno de Chubut y de Interés Municipal en Rada Tilly, además de ser reconocido por la Unión Argentina de Rugby como el “evento de inicio anual de las actividades de rugby en la Patagonia”.

Cada jornada se dividirá en dos: de acuerdo a las mareas, en el primer turno, los partidos comenzarán a las 9:00 y finalizarán a las 13:00, mientras que la segunda parte se extenderá entre las 16:00 y las 20:00.

Programa -Sábado

9:00 Comodoro 7 vs Calafate (M18).

9:00 Portugués vs Calacurupay (M18

9:00 Lusitanas vs Foxi (Femenino).

9:20 Seven 18 vs Los Magnificos (M18).

9:20 Los Amigos de tu Novia vs La 71 no tiene cura (M16)

9:20 Sanjo vs Women Team (Femenino).

9:40 Portu Junior 7 vs.18 Cristales (M18).

9:40 Los Gatos Jrs.vs Fest (Libres).

9.40 Calafate Rugby Seven vs Patagonia Fest Gold (Libres).

10:00 Chenque Blanco vs Cala Azul (Libres).

10:00 Calafate PCT vs Los Halcones de Oleosur (Libres).

10:00 Comodoro Seven vs Zorros (Libres).

10:20 Vamos Chenque vs Deseado Rugby Club (Libres).

10:20 Sanjo 7 vs Quebramigos (Libres).

10:20 Deportivo Portugués vs Carlinhos XXL (Libres).

10:40 Alacranes vs Los Gatos Classic (Veteranos).

10:40 Patagonia Old Fest vs Truncado VTS (Veteranos).

10:40 Los Biegas Team vs Portugués Classic (Veteranos)

11:00 Gavilanes vs Mara (Veteranos).

11:00 Portugués vs Cero Tackle (M16).

11:20 Calacurupay vs La 71 no tiene cura (M16).

11:20 Las Lusitanas vs Barbarians (Femenino).

11:40 Comodoro 7 vs Seven 18 (M18).

11:40 Los Gatos Jrs. vs Calafate PCT (Libres).

11:40 Foxi vs Woman Team (Femenino).

12:00 Calafate vs Los Magnificos (M18).

12:00 Fest vs Los Halcones de Oleosur (Libres).

12:00 Calafate Rugby Seven vs Comodoro Seven (Libres).

12:20 Chenque Blanco vs Vamos Chenque (Libres).

12:20 Deportivo Portugués vs Sanjo 7 (Libres).

12:20 Patagonia Fest Gold vs Zorros (Libres).

12:40 Cala Azul vs Deseado Rugby Club (Libres).

12:40 Portu Junior 7 vs Red Hot Chili Sevens (M18).

12:40 Carlinhos XXL vs Quebramigos (Libres).

17:00 Comodoro 7 vs. Los Magnificos (M18).

17:00 Gavilanes vs Patagonia Old Fest (Veteranos).

17:00 Mara vs Truncado VTS (Veteranos).

17:20 Calafate vs Seven 18 (M18).

17:20 Alacranes vs Los Biegas Team (Veteranos).

17:20 Los Gatos Classic vs Portugués Classic (Veteranos).

17:40 18 Cristales vs Red Hot Chili Sevens (M18).

17:40 Los Amigos de tu Novia vs Cero Tackle (M16).

17:40 Sanjo vs Barbarians (Femenino).

18:00 Chenque Blanco vs Deseado Rugby Club (Libres).

18:00 Los Gatos Jrs. vs Los Halcones de Oleosur (Libres).

18:00 Calafate Rugby Seven vs Zorros (Libres).

18.20 Cala Azul vs Vamos Chenque (Libres).

18:20 Fest vs Calafate PCT (Libres).

18.20 Patagonia Fest Gold vs Comodoro Seven (Libres).

18:40 Deportivo Portugués vs Quebramigos (Libres).

18:40 Carlinhos XXL vs Sanjo 7 (Libres).