El sobrino de Romina Uhrig estalló contra su tía

"A la gente un día le servís y al otro no", expresó Fabián Herrera, enojado porque la exdiputada no lo invitó a la mega fiesta que organizó en su casa tras abandonar el reality.

El sobrino de Romina Uhrig de Gran Hermano (Telefe), Fabián Herrera, estalló al ver que su tía no lo invitó a la fiesta que organizó para celebrar su paso por el reality.

El sábado por la noche, el joven recurrió a su cuenta de Instagram para manifestar su enojo y expresó: "A la gente un día le servís y al otro no, no metan todo de sí para un proyecto que no es personal porque te dejan al costado rápidamente y ni gracias dicen. Una desilusión más, pero bueno, todo sirve de experiencia... Solo para favores".

Pese a que Fabián no mencionó a Romina, luego de su descargo compartió un video desde un boliche y escribió: "La verdadera fiesta". En ese mismo momento, la ex Gran Hermano estaba disfrutando de un gran festejo en su casa, con familiares y compañeros del reality, pero no invitó a su sobrino.

Tanto María Laura "Cata" Álvarez como Daniela Celis dijeron presente en la reunión y subieron a sus respectivas cuentas de Instagram videos donde se podía apreciar que estaban muy divertidas disfrutando de la noche al aire libre en la casa de Romina, quien antes de dejar la casa había dicho que no sabía dónde iba a vivir con sus hijas, dando la impresión de que se hallaba en situación precaria.

Cabe recordar que el sobrino Fabián entró a la casa más famosa del país para acompañar unos días a su tía y, en ese momento, ella tampoco lo recibió con mucha alegría, ya que esperaba ver a sus hijas, quienes no pudieron ingresar para quedarse porque son menores.