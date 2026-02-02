Depo Franchu en Libres Femenino y Capuletto en Masculino, se consagraron campeones del tradicional torneo de básquet callejero que se jugó en Rada Tilly.

El Streetball coronó a los mejores de su edición 19ª

Con la participación de más de sesenta equipos, se disputó el fin de semana en la Bajada 20 de la villa balnearia, la 19ª edición del torneo de Streetball, tradicional certamen de básquet callejero que se juega año tras año, con la organización de Náutico Rada Tilly.

En ese contexto, el torneo reunió equipos desde las categorías Mimi Mixto hasta Libres.

En Libres Masculino, el primer puesto fue para Capuletto, mientras que en Femenino, el campeonato quedó para Depo Franchu.

Además, Nefertiti Estética se consagró en Libres Mixto, mientras que Serco lo hizo en U23.

Los restantes campeones que dejó esta 19ª edición fueron La Banda del 208 (U17 Masculino), Flynn Paff (U17 Femenino), Los Negros (U15 Masculino), Mernosketti y Morte (U15 Femenino), El Jockey y sus Cartas (U13 Masculino) y Young Stars (U13 Femenino).

Cabe destacar que además de todas las categorías mencionadas, tomaron parte las de Mini Mixto, quienes también se divirtieron tanto el sábado como el domingo.

El torneo, que organizó Náutico Rada Tilly, contó con el acompañamiento de la Municipalidad de la villa balnearia, y el importante respaldo de empresas y comercios, que posibilitan que año tras año, este tradicional torneo de básquet callejero se pueda desarrollar.

……………….

Panorama

U13 Femenino

1° Young Starts

2° Las Diosas del Street

3° Reinas de la cancha

U13 Masculino

1° El Joker y sus Cartas

2° Se te vino la noche

3° Urban Kings

U15 Femenino

1° Mernosketti y Morte

2° Arepas

3° Counter Attack

U15 Masculino

1° Los Negros

2° Manteca Mantecosa

3º Magia Aurinegra

U17 Femenino

1° Flynn Paff

2° Chúpate esa Mandarina

U17 Masculino

1° La Banda del 208

2° Beron Gang

3° I love Milf

U23

1° Serco

2° Lubricentro El Gringo

3° Almirón BRB

Libres Mixto

1° Nefertiti Estética

2° El Equipo del Profe

3° Epsilon SRL

Libres Femenino

1° Depo Franchu

2° Survey

3° Malas Decisiones

Libres Masculino

1° Capuletto

2° Pick& Beer

3° Los Pebetes

Jugadores más correctos

Jugadora más correcta: Pilar Araujo

Jugador más correcto: Santino Cobelli

Otros reconocimientos

Torneo de triples: Olivia Groshaus

Knock Out: Matías Morales

Choque de balones: Hipólito Romero

MVP por categoría

U13 Femenino: Malena Díaz

U13 Masculino: Valentín Herrera

U15 Femenino: Julieta Gómez

U15 Masculino: Ian Evans

U17 Femenino: Sofía Mugica

U17 Masculino: Santiago Ivanoff

U23 Masculino: Sebastián Sosa

Libres Mixto: Germán Sosa

Libres Femenino: Agostina Mercado

Libres Masculino: Martín Reuther.