El Streetball coronó a los mejores de su edición 19ª

Con la participación de más de sesenta equipos, se disputó el fin de semana en la Bajada 20 de la villa balnearia, la 19ª edición del torneo de Streetball, tradicional certamen de básquet callejero que se juega año tras año, con la organización de Náutico Rada Tilly.
En ese contexto, el torneo reunió equipos desde las categorías Mimi Mixto hasta Libres.
En Libres Masculino, el primer puesto fue para Capuletto, mientras que en Femenino, el campeonato quedó para Depo Franchu.
Además, Nefertiti Estética se consagró en Libres Mixto, mientras que Serco lo hizo en U23.
Los restantes campeones que dejó esta 19ª edición fueron La Banda del 208 (U17 Masculino), Flynn Paff (U17 Femenino), Los Negros (U15 Masculino), Mernosketti y Morte (U15 Femenino), El Jockey y sus Cartas (U13 Masculino) y Young Stars (U13 Femenino).
Cabe destacar que además de todas las categorías mencionadas, tomaron parte las de Mini Mixto, quienes también se divirtieron tanto el sábado como el domingo.
El torneo, que organizó Náutico Rada Tilly, contó con el acompañamiento de la Municipalidad de la villa balnearia, y el importante respaldo de empresas y comercios, que posibilitan que año tras año, este tradicional torneo de básquet callejero se pueda desarrollar.
……………….
Panorama
U13 Femenino
1° Young Starts
2° Las Diosas del Street
3° Reinas de la cancha
U13 Masculino
1° El Joker y sus Cartas
2° Se te vino la noche
3° Urban Kings
U15 Femenino
1° Mernosketti y Morte
2° Arepas
3° Counter Attack
U15 Masculino
1° Los Negros
2° Manteca Mantecosa
3º Magia Aurinegra
U17 Femenino
1° Flynn Paff
2° Chúpate esa Mandarina
U17 Masculino
1° La Banda del 208
2° Beron Gang
3° I love Milf
U23
1° Serco
2° Lubricentro El Gringo
3° Almirón BRB
Libres Mixto
1° Nefertiti Estética
2° El Equipo del Profe
3° Epsilon SRL
Libres Femenino
1° Depo Franchu
2° Survey
3° Malas Decisiones
Libres Masculino
1° Capuletto
2° Pick& Beer
3° Los Pebetes
Jugadores más correctos
Jugadora más correcta: Pilar Araujo
Jugador más correcto: Santino Cobelli
Otros reconocimientos
Torneo de triples: Olivia Groshaus
Knock Out: Matías Morales
Choque de balones: Hipólito Romero
MVP por categoría
U13 Femenino: Malena Díaz
U13 Masculino: Valentín Herrera
U15 Femenino: Julieta Gómez
U15 Masculino: Ian Evans
U17 Femenino: Sofía Mugica
U17 Masculino: Santiago Ivanoff
U23 Masculino: Sebastián Sosa
Libres Mixto: Germán Sosa
Libres Femenino: Agostina Mercado
Libres Masculino: Martín Reuther.