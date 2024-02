El Streetball finaliza su 17ª edición en Rada Tilly

El torneo de básquet callejero, el Streetball, llegará este domingo a su fin en lo que es la 17ª edición en la costanera de Rada Tilly.

En ese contexto, el certamen que organiza Náutico y Deportivo Rada Tilly tuvo este sábado su primer día de actividad con más de noventa partidos entre todas las categorías que toman parte de este, ya tracional torneo que se realiza todos los veranos en la villa balnearia.

En esta ocasión se encuentran participando 65 equipos, mientras que este domingo se jugará la segundo y último día de acción, donde se conocerán los campeones en cada una de sus categorías y además se definirá el torneo de triples.

......................

Programa

DOMINGO 4

Cancha 1: Remax

10:00 U17F FR Las Surtidas vs Step Back

10:15 LibreM FR A DM Consultora vs Zona Cero

10:30 U17M FR B Un Negro, Un Tostado y Un Gringo vs Cañón Bananero

10:45 LibresM FR A Be Hops vs Alfa Contrucciones

11:00 LibresM FR B King Outlet vs Real Cohólicos

11:30 M13M Semif 1º vs 4º

11:45 M13M Semif 2º vs 3º

12:00 U13F Semif 1º vs 4º

12:15 U13F Semif 2º vs 3º

12:30 U23 Semif 1ºA vs 2º B

12:45 U23 Semif 1º B vs 2º A

13:15 Mixto Semif 1º A vs G CF2

13:30 Mixto Semif 1º B vs G CF1

13:45 U17F TP Perdedor vs Pdor.

14:00 U17M TP Perdedor vs Pdor.

14:15 Mixto TP Perdedor vs Pdor.

Cancha 2: PAE

10:00 U17F FR MM Alimentos vs Las Panteras

10:15 U17M FR A Los Vinotintos vs El Talco y La 211

10:30 U23 FR B Liberi vs Kmar Kinesiología

10:45 U23 FR B RSB vs Zona Cero

11:00 U23 FR A El Empo vs Del Viento

11:30 Mixto CF1 2º A vs 3º B

11:45 Mixto CF2 2º B vs 3º A

12:00 LibresM Semif 1º A vs 2º B

12:15 LibresM Semif 1º B vs 2º A

12:30 LibresF Semif 1º vs 4º

12:45 LibresF Semif 2º vs 3º

13:15 U17M Semif 1º A vs 2º B

13:30 U17M Semif 1º B vs 2º A

13:45 U23 TP Perdedor vs Pdor.

14:00 LibresF TP Peredor vs Pdor.

14:15 Final Torneo de Triples

14:30 U13M Final Ganador SF vs Gdor. SF

14:45 U13F Final Ganador SF vs Gdor. SF

15:00 U15M Final Ganador SF vs Gdor. SF

15:15 U17F Final Ganador SF vs Gdor. SF

15:30 U17M Final Ganador SF vs Gdor. SF

15:45 Mixto Final Ganador SF vs Gdor. SF

16:00 U23 Final Ganador SF vs Gdor. SF

16:15 LibresF Final Ganador SF vs Gdor. SF

16:30 LibresM Final Ganador SF vs Gdor. SF

Cancha 3: Lufkin

10:00 U15M FR A Itama vs Vintaje

10:15 U17M FR A La Felineta vs Ojo que juega el CART

10:30 U17M FR B Vas x Más vs La Panchoneta

10:45 U23 FR A Estancia JB vs Sendero Sur

11:00 LibresM FR B Aston Birra vs Antares

11:30 U15M CF1 2º A vs 3º B

11:45 U15M CF2 2º B vs 3º A

12:00 U17F Semif 1º vs 4º

12:15 U17F Semif 2º vs 3º

12:30 U15M Semif 1ºA vs G CF2

12:45 U15M Semif 1º B vs G CF1

13:15 U13F TP Perdedor vs Pdor.

13:30 U13M TP Perdedor vs Pdor.

13:45 U15M TP Perdedor vs Pdor.

14:00 LibresM TP Perdedor vs Pdor.

Cancha 4: Ivess (Mini)

10:00 La Magia Verde vs Mini Golden

10:15 Oro Negro vs The Super Squad

10:30 Dinamita vs Los Enanos Ivetich

10:45 Los Toros Rojos vs Los Mini Curry

11:00 The Magic Boys vs The Super Squad

11:15 La Magia Verde vs Los Enanos Ivetich

11:30 Dinamita vs Mini Golden

11:45 Oro Negro vs The Magic Boys

12:00 Knockout

12:30 Los Toros Rojos vs Los Enanos Ivetich

12:45 Los Mini Curry vs The Super Squad

13:00 La Magia Verde vs The Magic Boys

13:15 Oro Negro vs Los Enanos Ivetich

13:30 Dinamita vs Los Mini Curry

13:45 Mini Golden vs The Super Squad

14:00 Los Toros Rojos vs The Magic Boys