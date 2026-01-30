El Streetball sale a jugar su 19ª edición con más de 60 equipos

Con un total de 63 equipos, el Club Náutico Rada Tilly desarrollará este sábado desde las 11:30 en la Bajada 20, el primer día de acción de la 19ª edición del Streetball, el tradicional torneo de básquet callejero que se juega en cada verano.
Las categorías que tomarán parte de este certamen que finalizará durante la tarde del domingo son: Minimixto (8 equipos); U13 Femenino (4) y Masculino (7); U15 Femenino (4) y Masculino (10); U17 Masculino (8); U23 Masculino (4); Libres Femenino (6) y Masculino (7) y Libres Mixto (5).
Cabe destacar que cada equipo deberá tener un máximo de cuatro jugadores y un mínimo de 3. En categoría Libres Mixto deben ser sí o sí 4 jugadores (2 mujeres y 2 varones).
Habrá en juego dos Copas Challenger. En Libres Femenino la Copa “Pocholo” López, mientras que en Masculino, la Copa “Eduardo Peña”.
Las copas permanecen en competencia hasta que un mismo equipo logre consagrarse tres ediciones consecutivas o cinco ediciones alternadas, manteniendo el mismo nombre y al menos tres integrantes del plantel.
Programa
SABADO 31
Cancha: Hierro Mad Austral – Zona Cero
MINI
11:30 Los Rebeldes vs Las Mini Warriors.
11:45 Los MPV vs Dream Team.
12:00 Los Rompetableros vs Trío Galleta.
12:15 Los Delfines vs Bals.
12:45 Los Rebeldes vs Los MVP.
13:00 Las Mimi Warriors vs Dream Team.
13:15 Los Rompetableros vs Los Delfines.
13:30 Trío Galleta vs Bals.
13:45 a 14:00 Torneo Knock Out.
14:45 Los Rebeldes vs Los Rompetableros.
13:40 Los MVP vs Los Delfines.
14:45 Las Mini Warriors vs Trío Galleta.
15:00 Dream Team vs Bals.
15:30 Los Rebeldes vs Los Delfines.
15:45 Los MVP vs Los Rompetableros.
16:00 Las Mini Warriors vs Bals.
16:15 Dream Team vs Trío Galleta.
Cancha: Petrosar S.A.
11:30 U15 M Sín Límites vs Los Negros; A.
11:45 U15 M Magia Aurinegra vs Los Espanta Viejas; A.
12:00 U15 M Real Suciedad vs Manteca Mantecosa; B.
12:15 U15 M Escuadrón vs Los Callejeros; B.
12:30 U15 M Sin Límites vs White Hoopers; A.
13:00 U15 M Los Negros vs Magia Aurinegra; A.
13:15 U15 M Real Suciedad vs Magic Hoops; B.
13:30 U15 M Manteca Mantecosa vs Escuadrón; B.
13:45 U15 M Los Negros vs White Hoopers; A.
14:00 U15 M Sin Límites vs Los Espanta Viejas; A.
14:30 U15 M Manteca Mantecosa vs Magic Hoops; B.
14:45 U15 M Real Suciedad vs Los Callejeros; B.
15:00 U13 F Triple Hits vs Las Diosas del Street.
15:15 U13 F Young Stars vs Reinas de la Cancha.
15:15 U15 F Counter Attack vs Arepas.
15:45 a 16:15 Torneo de Triples
16:30 U13 M Los Halcones del Verde vs El Jocker y sus Cartas; B.
16:45 U13 F Triple Hits vs Reinas de la Cancha.
17:00 U13 F Young Stars vs Las Diosas del Street.
17:15 U15 F Counter Attack vs Locas de Remate.
17:30 U15 F Mernosketti y Morte vs Arepas.
18:00 U13 M Se Te vino la Noche vs El Jocker y sus Cartas; B.
18:15 U17 M Los Pibitos vs XLT; A.
18:30 U17 M Descolgala vs La Banda del 208; A.
18:45 U17 M Pichino vs I Love Milf; B.
Cancha: Pan American Energy
11:30 U13 M Los Magos de la Pelota vs Urban Kings; A.
11:45 U13 M Mini Alonso Primer vs Sanguchitos; A.
12:00 U13 M Los Halcones del Verde vs Se te vino la Noche; B.
12:15 U23 Invictia vs Serco.
12:30 U23 Almirón BRB vs Lubricentro El Gringo.
13:00 LM Revueltos de Gramajo vs Madero; A.
13:15 Ciervo Negro vs Pick & Beer; A.
13:30 LF Depo Franchu vs Marfil; A.
13:45 Survey vs Malas Decisiones; B.
14:00 LM Revueltos de Gramajo vs Ciervo Negro; A.
14:30 LM Capuletto vs Behops; B.
14:45 LF Survey vs Chupate esa Mandarina; B.
15:00 U23 Serco vs Lubricentro El Gringo.
15:15 U23 Invictia vs Almirón BRC.
15:30 LF Depo Franchu vs Flynn Paff; A.
15:45 a 16:15 Torneo de Triples.
16:30 LM Capuletto vs Los Pebetes; B.
16:45 LM Madero vs Pick & Beer; A.
17:00 U23 Invictia vs Lubricentro El Gringo.
17:15 LF Marfil vs Flynn Paff; A.
17:30 U23 Serco vs Almirón BRB.
18:00 LM Behops vs Los Pebetes; B.
18:15 U15 M Manteca Mantecosa vs Los Callejeros; B.
18:30 Mix El Equipo del Profe vs Epsilon SRL.
Cancha: Ansbor
11:30 U13 F Triple Hits vs Young Stars.
11:45 U13 F Las Diosas del Street vs Reinas de la Cancha.
12:00 U15 F Counter Attack vs Mernosketti y Morte.
12:15 U15 F Arepas vs Locas de Remate.
12:30 U17 M Los Pibitos vs Descolgala; A.
13:00 Mix Epsilon SRL vs Nefertiti Estética.
13:15 Mix Huente Co vs El Equipo del Profe.
13:30 U17 M XLT vs La Banda del 208; A.
13:45 U17 M Ice Goat vs Pichino; B.
14:00 U17 M Berón Gang vs I Love Milf; B.
14:30 U13 M Los Magos de la Pelota vs Mini Alonso Prime; A.
14:45 Mix Aconor vs Epsilón SRL.
15:00 Mix El Equipo del Profe vs Nefertiti Estética.
15:15 U13 M Urban Kings vs Sanguchitos; A.
15:30 U15 F Mernosketti y Morte vs Locas de Remate.
15:45 a 16:15 Torneo de Triples
16:30 Mix Aconor vs Nefertiti Estética.
16:45 U15 M Los Negros vs Los Espanta Viejas; A.
17:00 Mix Huente Co vs Epsilon SRL.
17:15 U15 M Magia Aurinegra vs White Hoopers; A.
17:30 U17 M Ice Goat vs Berón Gang; B.
18:00 LF Malas Decisiones vs Chupate esa Mandarina; B.
18:15 U15 M Escuadrín vs Magic Hoops; B.
18:30 Mix Huente Co vs Aconor.
DOMINGO 1
Cancha: Hierro Mad Austral – Zona Cero
MINI
11:00 Los Rebeldes vs Drem Team.
11:15 Las Mini Warriors vs Los MVP.
11:30 Los Rompetableros vs Bals.
11:45 Trío Galleta vs Los Delfines.
12:15 Los Rebeldes vs Trío Galleta.
12:30 Las Mini Warriors vs Los Rompetableros.
12:45 Los MVP vs Bals.
13:00 Dream Team vs Los Delfines.
13:15 Choque de Balones.
13:30 Torneo Choque de Balones.
13:45 Los Rebeldes vs Bals.
14:00 Las Mini Warriors vs Los Delfines.
14:15 Los MVP vs Trío Galleta.
14:30 Dream Team vs Los Rompetableros.
15:00 Entrega de premios.
Cancha: Petrosar S.A.
11:00 U13 M Urban Kings vs Mini Alonso Prime; A.
11:15 U13 M Los Magos de la Pelota vs Sanguchitos; A.
11:30 LM Madero vs Ciervo Negro; A.
11:45 LM Revueltos de Gramajo vs Pick & Beer; A.
12:00 U13 M 4º de final: 2º A vs 3º B.
12:30 U13 M 4º de final: 2º B vs 3º A.
12:45 U13 F Semifinal: 2º vs 3º.
13:00 U13 F Semifinal: 1º vs 4º.
13:15 U13 M Semifinal: 1º A vs Ganador 4º de final 1.
13:30 U13 M Semifinal: 1º B vs Ganador 4º de final 2.
14:00 U23 Semifinal: 2º vs 3º.
14:15 U23 Semifinal: 1º vs 4º.
14:30 U13 F TP Perdedor Semifinal vs Perdedor Semifinal.
14:45 U13 M TP Perderdor Semifinal vs Perdedor Semifinal.
15:00 U17 M TP Perdedor Semifinal vs Perdedor Semifinal.
Cancha: Pan American Energy
11:00 U15 M Los Espanta Viejas vs White Hoopers; A.
11:15 U15 M Sin Límites vs Magia Aurinegra; A.
11:30 U15 M Real Suciedad vs Escuadrón; B.
11:45 U15 M Los Callejeros vs Magic Hoops; B.
12:00 Mix Aconor vs El Equipo del Profe.
12:30 LF 4º de final: 2º A vs 3º B.
12:45 LM 4º de final: 2º B vs 3º A.
13:00 U15 F Semifinal: 2º vs 3º.
13:15 U15 F: Semifinal: 1º vs 4º.
13:30 U17 M: Semifinal: 1º A vs 2º B.
14:00 LF Semifinal: 1º A vs Ganador 4º de final 1.
14:15 LF Semifinal: 2º B vs Ganador 4º de final 2.
14:30 Mix Semifinal: 2º vs 3º.
14:45 U15 F TP: Perdedor Semifinal vs Perdedor Semifinal.
15:00 U23 TP: Perdedor Semifinal vs Perdedor Semifinal.
15:15 LF TP: Perdedor Semifinal vs Perdedor Semifinal.
15:30 a 15:45: Final Torneo de Triples.
16:00 U13 F Final: Ganadores de Semifinales.
16:15 U13 M Final: Ganadores de Semifinales.
16:30 U15 F Final: Ganadores de Semifinales.
16:45 U15 M Final: Ganadores de Semifinales.
17:15 U17 M Final: Ganadores de Semifinales.
17:30 U23 Final: Ganadores de Semifinales.
17:45 Mix: Final: Ganadores de Semifinales.
18:00 LF Final: Ganadores de Semifinales.
18:15 LM Final: Ganadores de Semifinales.
18:30 Entrega de Premios.
Cancha: Ansbor
11:00 U17 M Los Pibitos vs La Banda del 208; A.
11:15 U17 M Descolgala vs XLT; A.
11:30 U17 M Ice Goat vs I Love Milf; B.
11:45 U17 M Pichino vs Berón Gang; B.
12:00 Mix Huente Co vs Nefertiti Estética.
12:30 LF: 4º de final: 2º B vs 3º A.
12:45 LM: 4º de final: 2º A vs 3º B.
13:00 U15 M Semifinal: 1º A vs 2º B.
13:15 U15 M Semifinal: 1º B vs 2º A.
13:30 U17 M Semifinal: 1º B vs 2º A.
14:00 LM Semifinal: 1º A vs Ganador 4tos de final 1.
14:15 LM Semifinal: 1º B vs Ganador 4tos de final 2.
14:30 Mix Semifinal: 1º vs 4º.
14:45 U15 M TP: Perdedor Semifinal vs Perdedor Semifinal.
15:00 Mix TP: Perdedor Semifinal vs Perdedor Semifinal.
15:15 LM TP: Perdedor Semifinal vs Perdedor Semifinal.