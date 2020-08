El super welter Sebastián Fundora está listo para un nuevo combate

El invicto sensación de peso super welter, Sebastián "La Torre Infernal" Fundora, reveló que no tiene efectos nocivos de la pandemia de COVID-19 en su campo de entrenamiento normal mientras se prepara para enfrentar este sábado a Nathaniel Gallimore en el Microsoft Theatre de Los Angeles, Estados Unidos.

Esta pelea será co estelar del pleito que animarán el excampeón mundial welter Shawn Porter y el alemán Sebastián Formella, por el campeonato welter WBC Silver, en una velada que en Latinoamérica se verá por ESPN -desde las 21- y en Estados Unidos por Fox Sports (8 PM).

"En cada campamento, esencialmente nos ponemos en cuarentena, así que esto no es muy diferente", afirmó Fundora, quien añadió: “Este campo de entrenamiento es muy similar a cualquier otro. Corremos, entrenamos, comemos y dormimos mucho. Simplemente nos ceñimos a las cosas por las que realmente no necesitamos salir", agregó.

El longilíneo peleador nacido en Florida y radicado en Coachella, California, regresa al ring después de mantener su invicto en febrero al derrotar al entonces también imbatido Daniel Lewis en la cartelera de la revancha Deontay Wilder vs Tyson Fury. Como es su rutina habitual, Sebastián regresó al gimnasio casi inmediatamente después.

Fundora, de 22 años, el super welter más alto de la historia con 2,02 metros, en ocasiones ha usado su considerable alcance y altura a su favor, mientras que otras veces ha optado por luchar en el cuerpo a cuerpo, mostrando ductilidad en todas las distancias.

"La forma en que peleo depende de la pelea específica y de quién está frente a mí", dijo Fundora. “Me gusta usar diferentes herramientas para diferentes boxeadores. No sé mucho sobre Gallimore. No lo he visto mucho antes, así que lo tomaré momento a momento y haré los ajustes necesarios en el camino".

“La Torre Infernal” encontrará en su próximo rival a un duro examinador ya que Gallimore (natural de Kingston, Jamaica, de 32 años y record de 21-4-1, 17 KO) enfrentó a notables valores como Julian Williams, Patrick Teixeira y Erickson Lubin, al mismo tiempo que posee una victoria sobre el actual campeón mundial unificado de los súper welters, Jeison “Banana” Rosario (KOT 6), siendo el único vencedor del hoy encumbrado dominicano.

Aunque esta será solo su decimosexta pelea profesional, Fundora (14-0-1, 9 KO) planea estar preparado cuando llegue su oportunidad de título mundial. Su promotor Sampson Lewkowicz, por ejemplo, ve este enfrentamiento como un paso más hacia convertirse en el rey de las 154 libras.

"Sebastian Fundora es un gigante en la división y pronto también será un rey", dijo Lewkowicz. "Estará en una forma fantástica el sábado y listo para otra actuación imponente contra Gallimore", apuntó el titular de Sampson Boxing LLC.