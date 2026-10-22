El TC2000 confirmó su programa para la carrera de General Roca

Del 31 de octubre al 1 de noviembre se realizará la 10ª fecha del campeonato. También estarán el Top Race, Fórmula Nacional y la Fiat Competizione.

El 31 de octubre y 1 de noviembre, el 47° Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina volverá al autódromo Parque Ciudad de General Roca, Río Negro, para disputar la 10ª fecha del torneo, junto a la 9ª fecha del 32° Campeonato de Top Race YPF Energía Argentina, la 8ª cita del Campeonato Argentino de Fórmula Nacional y un nuevo capítulo de la Fiat Competizione. Está será la visita N°33 de la categoría con los SUV más potentes de la Argentina al trazado del sur argentino con horarios confirmados.

Para el TC2000 será una fecha regular. El sábado 31 de octubre tendrá el shakedown, dos prácticas oficiales y el regreso de la clasificación a una vuelta lanzada. El domingo 1 de noviembre se disputará el “warm-up” y la final a 35 minutos más 1 vuelta.

Todas las alternativas se podrán seguir el sábado 31 de octubre de 15.00 hs. a 18.30 hs. y el domingo 1 de noviembre de 10.00 hs. a 14.00 hs. por TyC Sports 2, TyC Sports Play, el streaming de TyC Sports y de Carburando por YouTube.