Fratellos y la Selección Comodoro Cup serán parte de la Liga de las Américas de Fútbol 7

El torneo, que se jugará del 19 al 22 de noviembre en Porto Alegre, Brasil, congregará a los mejores clubes de diferentes países del continente.

La Liga de las Américas de Fútbol 7 2026 se jugará del 19 al 22 de noviembre en Porto Alegre, Brasil y la ciudad tendrá a dos equipos representantes: Fratellos FC y la Selección Liga Comodoro Cup, en la rama femenina.

Este torneo es organizado por Football 7 International, y congregará a los mejores clubes de diferentes países del continente americano que competirán por el título continental. Dos equipos de Comodoro Rivavadavia serán parte de la competencia acompañados por Comodoro Deportes: Fratellos FC y la Selección Liga Comodoro Cup, en la rama femenina.

Facundo González, jugador de Fratellos FC y Mauricio Chiguay, a cargo de la Liga Comodoro Cup F7, mantuvieron un encuentro con el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez con el objetivo de planificar, coordinar y diagramar todo lo referido al viaje y esta cita internacional que afrontarán en el mes de noviembre, en Brasil.

Facundo González, jugador de Fratellos FC, en un primer momento, agradeció al titular del Ente deportivo, Hernán Martínez “por el espacio, por la predisposición en recibirnos y por acompañar a Fratellos y las chicas de Comodoro Club. Al ser una competencia en el exterior y los costos que conlleva por toda esa ayuda estamos más que agradecidos para que podamos seguir en competencia y rendir al alto nivel y, sobre todo, representar a la ciudad de la mejor manera”.

Por su parte, Mauricio Chiguay, a cargo de la Liga Comodoro Cup dijo que el encuentro: “Fue como siempre, con una respuesta favorable de parte de Hernán (Martínez). Tenemos un grupo de 45 personas que viajan a disputar el torneo internacional en Brasil y el aporte es siempre invaluable de parte de Comodoro Deportes. Estamos contentos por las chicas y los chicos que hacen un esfuerzo grandísimo para estar ahí y ser los únicos representantes de la Patagonia, en un evento tan importante”.