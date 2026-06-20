El TCR South America postergó la Carrera 1 para este sábado

Fue por condiciones técnicas y climáticas adversas en Cuiabá, capital del estado de Mato Grosso, Brasil.

La Carrera 1 de Bradesco TCR South America tuvo que ser postergada por razones técnicas y climáticas adversas, pasando para este sábado al mediodía. La decisión fue tomada luego de un análisis del circuito y las condiciones de seguridad para pilotos, equipos y oficiales de pista.

De esta manera, el cronograma alterará la primera competencia del fin de semana para dar comienzo a las 12:10 del sábado. Luego, la actividad regresará a su horario habitual para disputar las segunda carrera al atardercer de Cuiabá, comenzando a las 17:10.

Más temprano se disputó la actividad en pista donde estuvo la clasificación que quedó en manos del Hyundai Elantra N TCR #29 de Néstor Girolami. El argentino marcó un tiempo de 1m50s089 y superó por apenas 88 milésimas al brasileño Raphael Reis del Cupra Leon #77 del W2 Pro GP. Luego se ubicaron, el trio de Honda con Nelson Piquet Jr. en el tercer lugar, Tiago Pernía en cuarto y Leonel Pernía en quinto. Pedro Cardoso, Camilo Trappa, Fabian Yannantuoni, Juan Angel Rosso y Erick Schotten, completaron los primeros diez.

El TCR South America agradece la comprensión de todos los equipos, pilotos, sponsors, medios de comunicación y el público que acompañan esta cuarta fecha del campeonato en el Parque Novo Mato Grosso de Cuiabá.

Foto: TCR South America