El Patagonico
El Patagónico
El Team Antileo compite en el Ragnarok Patagonia de Trelew

Será este sábado, con combates amateur, semipro y profesionales. Malco Nieva, Jonathan Uribe, Valentín Manrique y Angel Tamis, pelearán bajo la dirección técnica de Marcos Antileo.

El Team Antileo, dirigido por Marcos Antileo, se prepara para este sábado para presentarse en la 23ª edición del Ragnarok Patagonia, que se llevará a cabo en el Gimnasio municipal Nº1 de Trelew.

El festival cuenta con el aval de Chubut Deportes, y tendrá combates amateurs, semiprofesionales y profesionales. Representando a Comodoro Rivadavia y al barrio Juan XXIII competirán Malco Nieva, Jonathan Uribe, Valentín Manrique y Angel Tamis.

“Venimos entrenando bien. Hicimos una pretemporada de un mes y medio con los chicos, para ponernos a punto. Ahora empezando con las competencias. La idea es tener continuidad durante el año y buscar fecha para el evento que siempre armamos en el Municipal Nº1. El gimnasio está bien, dentro de todo, pese a la situación actual, venimos bien. La gente nos acompaña con los horarios llenos, así que siempre agradecido con la gente del barrio y la gente que nos acompaña. A veces hasta gente de zona norte viene a entrenar. Por suerte tenemos todas las actividades al día: stretching, musculación, funcional, kickboxing para niños y principiantes”, comentó Marcos Antileo, director del Team Antileo.

“Siempre agradecido a los sponsors que nos apoyan. Vamos a representar a Comodoro y al barrio Juan XXIII. Gracias al Ente Comodoro Deportes, que hace muchos años nos apoya”, sentenció.

Notas Relacionadas

