El Team Faby cerró su primer gran año en el Velódromo

Por iniciativa de la instructora de boxeo Fabiana Villeuta hace nueve meses y durante todo el 2024 ha funcionado en el barrio San Cayetano la Escuela de boxeo femenino “Team Faby”, más precisamente en el Velódromo.

Allí las mujeres tienen su espacio de actividad deportiva y contención, con la profesora Fabiana Villeuta, quien vuelca su experiencia y empatía exclusivamente en el boxeo femenino, tanto en niveles de iniciación y avanzadas.

Al cierre de la temporada 2024 asistieron el director de Deportes, Martín Gurisich, y la directora del Area de Sensibilización de la Secretaría de la Mujer, Género, Juventud y Diversidad, Gilda Mazquiarán.

“Estoy muy contenta por terminar el año así. Feliz de tener la oportunidad de abrir esto para las mujeres que lo necesitan. Quizás algunas mujeres no quieren compartir una clase mixta porque se sienten avergonzadas o han pasado algún problema con un varón, entonces ellas les sirve estar solas, entre mujeres, compartiendo una actividad que gustó mucho”, comentó Fabiana Villeuta, que da su nombre a la escuela “Team Faby”.

“Somos una familia de boxeo. Vengo de raíces de boxeo, mi viejo Villeuta que hoy tendría 63 años, fue boxeador conocido en Comodoro. Mi marido (Mario Vera) fue boxeador, tiene su escuela, y mis hijos son boxeadores. Erica tiene más de treinta peleas, la más chica tuvo hace poco su primera pelea amateur. Mi hijo más grande es boxeador profesional, y mi marido ni que hablar porque fue quien me impulso a esto, me ayudó a tener confianza para afrontar esto y conseguir este lugar. Tengo experiencia, he tomado muchos cursos. Aerobox, funcional, y otras actividades. Estoy completa y feliz de lograr lo que tengo, que me costó mucho, pero es gracias a mi familia. Sin ellos no hubiera podido”, expresó Faby.

Contó que su marido Mario Vera daba clases en el Velódromo y al trasladarse su escuela al Gimnasio municipal Nº2, ella apostó por tener ese espacio exclusiva para el boxeo femenino.

“Había mujeres que preguntaban si había boxeo femenino, para defensa personal. Ahí se me prendió la lamparita, porque no era una mujer, sino varias. Cuando mi marido desocupó acá le propuse a Martín (Gurisich) que me dé una oportunidad. Presenté la propuesta. Probamos y se logró. Lo que les brindo a ellas es sincero, día a día pongo lo mejor de mí, porque soy mujer, soy mamá, y comprendo a cada una de ellas. Pueden venir con problemas en la casa, de cualquier índole, depresión, por cualquier problema saben que yo estoy acá para apoyarlas”, describió.

“Por eso también, estoy muy contenta que hayan venido desde la secretaría de la Mujer para tener un apoyo y que les den una charla durante el año a las mujeres, porque la necesitan. Las mujeres pasamos por muchas etapas, muchas cosas, y no todos entienden. Es algo muy lindo poder lograr esto para las mujeres, y es algo sincero que estoy haciendo”, cerró Fabiana Villeuta.