El Team Mellado estrenó sus nuevas instalaciones

El Team Mellado cuenta con nuevo gimnasio para la práctica del kickboxing y en este sentido, el titular del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, visitó dichas instalaciones. Fue recibido por el director del Team, Alejandro Mellado, en una primera convocatoria a celebrar el estreno del nuevo lugar, junto a otras escuelas comodorenses.

Se trata de un mes de cambios para el Team Mellado, escuela de kickboxing comodorense que, con el apoyo de Comodoro Deportes, se mudó de zona sur a zona centro, a nuevas instalaciones ubicadas en calle San Martín 1133.

Al respecto, el profesor Hernán Martínez, visitó las instalaciones en la inauguración y celebración de este nuevo desafío para el Team, que tiene mucha convocatoria y además grandes compromisos para el cierre del año.

Cabe destacar que el Team Mellado tendrá integrantes compitiendo en el Mundial WKF en Cartagena, Colombia, en octubre: Camila Jaramillo, Luciano García, Ciro Barrientos, Mía Cerezo, Mahia Ferreyra, Sofía Soto, Guiliana Cerezo, Candela Vargas, Beto Soto, Thiago Muñoz y Julieta Fernández, todos ellos acompañados por el instructor Alejandro Mellado.

“Estamos contentos porque estábamos buscando el cambio hace bastante. Ya habíamos estado en el centro, pero por cuestiones económicas nos tuvimos que mover un poco más al sur. Ahora volvemos a zona céntrica, un lugar amplio. Y contento, porque podemos seguir laburando y luchándola. Sabemos que la situación está complicada pero acá la gente está acompañando y podemos apostar a esto”, sostuvo Mellado.

“Y con el acompañamiento, esto va todo de la mano. Hernán siempre está apoyándome, ahora con varios chicos que viajarán a Colombia. Siempre está presente, sabemos que es un desafío para ellos y para nosotros. Se hace bastante costoso, los gastos de pasajes que bancamos nosotros, entonces fuimos a golpear la puerta de Hernán y del Ente Comodoro Deportes, y estamos teniendo una respuesta. Esperamos que se siga sumando gente, gracias a Hernán y ustedes que vienen siempre a apoyar en cada cosa que estamos haciendo. La verdad que eso se agradece mucho”, agregó.