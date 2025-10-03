El Tiro Práctico tendrá este domingo su octava fecha

Para este domingo el clima dio el visto bueno para que la modalidad Tiro Práctico tenga su torneo “Azor Caza y Tiro” coincidente con la octava y esperada fecha. Desde las 9:30, los deportistas se encontrarán ante seis etapas y al menos 110 disparos mínimos para concluirlas.

Ya parece lejana aquella inauguración del ránking 2025 del mes de marzo donde Cristian Marrero ganó en la división Producción y Alejandro Lucero hacía lo propio en Producción Optics. Hubo varios ausentes aquella vez y ahora se encontrarán con una competencia renovada teniendo en cuenta que además muchos vienen de participar en diferentes competencias regionales y nacionales como fuera en su momento el open de Mar del Plata junto a los mejores exponentes argentinos y de países limítrofes, Madryn y Tiro Federal de Lomas de Zamora. La segunda fecha fue en abril con un nuevo ganador en la división Producción, siendo Kevin Purtscher la revelación de aquel día. Por el lado de Producción Optics la experiencia del representante del Valle, Enrique Mesa se impuso al local Fernando Lago que está haciendo sus primeros pasos en esta novedosa división. En mayo la tercera fecha vio nuevamente a Purtscher como ganador de la división Producción y a Lago en Producción Optics. La cuarta y quinta fecha terminarían con los mismos ganadores marcándose una tendencia que parecía definitoria hasta que en agosto Luis Rendón se imponía en Producción y Mariana Altuna en Producción Optics haciendo volver esa hermosa incertidumbre propia de la modalidad cuando hay excelentes deportistas de por medio. La séptima fecha volvió a polarizar la situación y en ella Purtscher retomaba el camino del triunfo y Lago también.

“Este domingo la concurrencia será importante por cuanto nos estamos alejando del invierno que alentaban a muchos por escapar de las temperaturas bajas, sumado a varios que no quieren perder pisada con respecto a los punteros, mientras que el Círculo de Caza Mayor, una vez más cumple con disponer de unas excelentes instalaciones y organización para el beneplácito de socios y amigos del tiro práctico regional”, finaliza el comunicado del CCMGL.

…………..

Ránking a 7 fechas

DIVISION PRODUCCION: Purtscher 682, Rendón 630, Barros 571, Mateos 428, Barbetta 478, Kraser 472, Lecumberri 429, Mateos 427, Dos Santos 415, Alí 323, Ortiz 322, Rivero 306, Cardozo 303, Vázquez 298.

DIVISION PRODUCCION OPTICS: Altuna JL 615, Lucero 608, Lago 598, Martínez 496, González 346, Millatureo 285, Alvarez 283, Altuna F. 200, Meza 198, Gaitán 167, Altuna JF. 104, Altuna M. 100, Villa 70, Cury 23.