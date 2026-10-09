En total serán 35 los partidos de formativas que se jugarán el fin de semana largo. La acción será en Comodoro, Rada Tilly y Coyhaique, Chile.

El torneo ACRB/Liga Integración tiene un extenso programa de encuentros

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Foto: Archivo / El Patagónico.

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Entre este sábado, domingo y el lunes, se desarrollará en las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, como así también en Coyhaique, Chile, una nueva y maratónica fecha del torneo ACRB / Liga Integración Binacional de Básquet “José “Pepe” Bova”, destinado para las categorías formativas en ambas ramas.

Cabe destacar que este certamen, lo organizan la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet y la Asociación Deportiva de Básquetbol Austral de Coyhaique.

Asimismo, este sábado se desarrollará en el gimnasio Diego Simón de La Fede, un nuevo programa de encuentros para las categorías iniciales, es decir de Iniciación Deportiva, Cebollitas y Pre Mini.

A continuación se detalla la extensa programación que se desarrollará en este fin de semana largo.

Programa – Comodoro – Rada Tilly

SABADO 10

En Náutico Rada Tilly

14:30 Mini (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs Escuela Pico Truncado (*). Arbitros: Axel Catalán y Miguel Muñoz.

16:00 Infantiles (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs Escuela Pico Truncado (*). Arbitros: Leandro Aguirre y Miguel Muñoz.

17:30: Cadetes (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs Escuela Pico Truncado (*). Arbitros: Leandro Aguirre y Axel Catalán.

19:00 Juveniles (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs Escuela Pico Truncado (*). Arbitros: Leandro Aguirre y Axel Catalán.

(*) Con planilla oficial de juego.

En el Socios Fundadores

14:30 Mini (M): Gimnasia "Blanco" vs Comisión de Actividades Infantiles. Arbitros: Facundo Iza y Rodrigo Alvarez.

16:00 Infantiles (M): Gimnasia "Blanco" vs CAI. Arbitros: Facundo Iza y Rodrigo Alvarez.

17:30 Cadetes (M): Gimnasia "Blanco" vs CAI. Arbitros: Facundo Iza y Guillermo Fernández.

19:00 Juveniles (M): Gimnasia "Blanco" vs CAI. Arbitros: Matías Carrizo y Guillermo Fernández.

DOMINGO 11

En Náutico Rada Tilly

14:30 Mini (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs Náutico Rada Tilly (*). Arbitros: Rodrigo Reyes y Marcia Carrizo.

16:00 Infantiles (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs Náutico Rada Tilly (*). Arbitros: Marcia Carrizo y Miguel Muñoz.

17:30 Cadetes (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs Náutico Rada Tilly (*). Arbitros: Rodrigo Reyes y Axel Catalán.

19:00 Juveniles (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs Náutico Rada Tilly (*). Arbitros: Rodrigo Reyes y Axel Catalán.

(*) Con planilla oficial de juego.

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

14:30 Mini (F): La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Axel Catalán y Rodrigo Alvarez.

16:00 Cadetes (F): La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Matías Carrizo y Rodrigo Alvarez.

17:30 Infantiles (F): La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly. Arbitro: Matías Carrizo y Guillermo Fernández.

19:00 Juveniles (F): La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Matías Carrizo y Facundo Iza.

LUNES 12

En el Socios Fundadores

14:30 Mini (M): Gimnasia "Verde" vs Escuela Pico Truncado. Arbitros: Guillermo Fernández y Miguel Muñoz.

16:00 Infantiles (M): Gimnasia "Verde" vs Escuela Pico Truncado. Arbitros: Leandro Aguirre y Mario Contrera.

17:30 Cadetes (M): Gimnasia "Verde" vs Escuela Pico Truncado. Arbitros: Mario Contrera y Guillermo Fernández.

19:00 Juveniles (M): Gimnasia "Verde" vs Escuela Pico Truncado. Arbitros: Leandro Aguirre y Mario Contrera.

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Programa – Coyhaique

SABADO 10

Gimnasio “Universidad Aysen”

16:00 Infantiles (M): Astros de La Patagonia vs La Fede Deportiva (*). Arbitros: René Morales y Carlos Castro.

17:30 Cadetes (M): Astros de La Patagonia vs La Fede Deportiva (*). Arbitros: René Morales y Carlos Castro.

19:00 Juveniles (M): Astros de La Patagonia vs La Fede Deportiva (*). Arbitros: Carlos Castro y Fernando Carvallo.

En el gimnasio Fiscal / Coyhaique

17:00 Infantiles (F): Legiones Athletic vs Gimnasia (*). Arbitros: Sofía Vera y Valentina Molina.

18:30 Cadetes (F): Legiones Athletic vs Gimnasia (*). Arbitros: Valentina Molina y Sofía Vera.

20:00 Juveniles (F): Legiones Athletic vs Gimnasia (*). Arbitros: Sofía Vera y Valentina Molina.

DOMINGO 11

En el gimnasio “Universidad Aysen”

10:00 Infantiles (F): Club Coyhaique vs Gimnasia (*). Arbitros: Andrés Levicoy y Claudio Jara.

11:30 Cadetes (F): Club Coyhaique vs Gimnasia (*). Arbitros: Vicente Caiguan y Andrés Levicoy.

13:00 Juveniles (F): Club Coyhaique vs Gimnasia (*). Arbitros: Sofía Vera y Vicente Caiguan.

14:30 Infantiles (M): Club Coyhaique vs La Fede Deportiva (*). Arbitros: René Morales y Carlos Castro.

16:00 Juveniles (M): Club Coyhaique vs La Fede Deportiva (*). Arbitros: René Morales y Carlos Castro.

17:30 Cadetes (M): Legiones Athletic vs La Fede Deportiva (*). Arbitros: René Morales y Renny Nexans.

19:00 Infantiles (M): Legiones Athletic vs La Fede Deportiva (*). Arbitros: Fernando Carvallo y René Morales.

LUNES 12

Gimnasio “Universidad Aysen”

10:00 Cadetes (M): Legiones Athletic vs Club Coyhaique (*). Arbitros: Vicente Caiguan y Claudio Jara.

11:30 Juveniles (M): Legiones Athletic vs Club Coyhaique (*). Arbitros: Claudio Jara y Vicente Caiguan.

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Programación de Encuentros

SABADO 10

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

14:30 Pre Mini: La Fede Deportiva ‘Bordó’ vs Náutico y Rada Tilly ‘Negro’.

15:30 Cebollitas: La Fede Deportiva ‘Bordó’ vs Náutico Rada Tilly ‘Negro’.