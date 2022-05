El torneo Apertura dio inicio a los cruces eliminatorios

El último de semana dieron comienzo en el gimnasio municipal 2 del barrio Pueyrredón los cruces eliminatorios correspondientes al torneo Apertura 2022 que organiza la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, además de jugarse cruces, también se jugaron partidos de la fase regular, como en el caso de la 2011 (C-11), donde Mutual Petroleros terminó primero y clasificado de manera directa para las semifinales.

Los cruces de cuartos de final quedaron definidos de la siguiente manera: 2° Huracán vs 7° Juanes Motos; 3° Matadores vs 6° Asturiano y 4° Titanes FC vs 5° Nueva Generación. De este último cruce saldrá el rival de Mutual Petroleros en las “semis”.

Mientras tanto, en la 2007-2008 (C-15) se jugaron los primeros y segundos cruces de eliminación directa. Uno de ellos es Juanes Motos FS “B”, que en semifinales se las verá con Lanús Infantil, el mejor de la fase regular, y el otro es Juanes Motos FS “A” que se las verá con MyL por un lugar en la final.

Mientras tanto, en la categoría 2005-06 (C-17), Lanús Infantil accedió a cuartos de final, mientras que Flamengo, se metió en las semifinales, donde lo espera El Lobito, quien fue segundo en la fase regular.

Panorama

CATEGORIA 2011 (C-11)

- Asturiano 0 / Huracán 5 (Bautista Barría – Blas Pereyra –Ian Villalba 3).

- Mutual Petroleros 8 (Thiago Cancino –Matías Navarro 2- Santino Salinas 2-Leonel Sobarzo 3) / Casino CR 0.

- Juanes Motos FS 0 / Nueva Generación 4 (Benjamín Asencio – Sebastián Bravo –Leonel Moraga –Lucas Zabala).

- Titanes FC 5 (Carlos Colivoro 2-Theo Uribe –Mateo Vera 2) / El Lobito 3 (Jonathan Salazar – Tiziano Tureuna –Alejandro Villarroel).

CATEGORIA 2013 (C09)

- Asturiano 1 (Jeremías Soto) / Flamengo 5 (Arian Barrientos –Lautaro Oyarzo 4).

- Huracán 5 (Liam Araya 3- Alejo Miroglio 2) / Juventud Unida 1 (Gael Velásquez).

- Casino CR 0 / Nueva Generación 3 (Thiago Chaile – Marcos Peralta -Aarón Vallejos).

CATEGORIA 2014 (C-09)

- La Super Económica 5 (Ciro Cofré -Agustín Vega 4) / Casino CR 4 (Ciro Talma –Jerónimo Carrizo 3).

- Juanes Motos FS 0 / Nueva Generación 7 (Lautaro Aguilar –Teo Gortari 5-Benjamín Román).

CATEGORIA 2015 (C-07)

- El Lobito 1 (Benjamín Vargas) / Casino CR 1 (Tiziano Flores).

- Juventud Unida 1 (Tomas Serón) / Huracán 8 (Ian Alvarado –Benjamín Bahamonde 2-Benicio Villarroel 4-Giovanni Muñoz).

- Flamengo 0 / El Lobito 5 (Tadeo Alvarado 2-Benjamín Vargas –Tahiel Huanchullan 2).

- Casino CR 1 (Tiziano Flores) / Chacarita 4 (Valentino Leyh 3- Josías Painemil).

- Lanús Infantil 1 (Francis De Vadillo) / Asturiano 1 (Milo Huenelaf).

CATEGORIA 2007/08 (C-15)

1º cruce eliminatorio:

- La Maquinita 4 (Gonzalo Jensen -Guillermo Villalba 3). Alargue: 0 / Petroleros FS 4 (Benjamín Manso - Gabriel Ricardi 2- Enzo Delgado). Alargue: 3 (Facundo Millar 3).

- Juanes Motos FS “B” 3 (Nazareno Campanini – Leonel Echeverría – Alexis Giménez) / Casino CR 1 (Julián Pereyra).

2º cruce eliminatorio:

- Juanes Motos FS “B” 2 (Ciro Araneda - Leonel Echeverría) / Petroleros FS 1 (Gabriel Ricardi).

- El Fortín 0 / Juanes Motos FS “A” 6 (Genera Moya 4 –Leonardo Vaca 2).

CATEGORIA 2005/06 (C-17)

1º cruce eliminatorio:

- Lanús Infantil 5 (Thiago Fernández –Oziel Mansilla 3- Thiago Monsalve) / Aldaba Futsal 2 (Genaro Castillo -Agustín Hermosilla).

- Club Los Ases 0 / Flamengo4 (Ian Díaz 3- Santiago Márquez).

2º cruce eliminatorio:

- Flamengo 2 (Santiago Márquez – Axel Obando) / Juanes Motos 1 (Mateo Caneo).