Este lunes habrá programación en el gimnasio Cemento Comodoro y en el Socios Fundadores.

El torneo Clausura de básquet continúa con más encuentros

Con tres partidos, este lunes continuará jugándose la fase regular del torneo Clausura de básquet, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia (ACRB).

En ese contexto, en el gimnasio Cemento Comodoro de Kilómetro 8, habrá un gran duelo entre Petroquímica y el líder La Fede Deportiva, quienes se enfrentarán por la categoría Primera Masculino.

Los árbitros del partido, que dará comienzo a las 21:30, serán Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Jorge Alarcón.

Por su parte, en el Socios Fundadores habrá doble programación.

En primer lugar, y desde las 20, Gimnasia y Esgrima recibirá a Náutico Rada Tilly en Primera Femenino y luego, el “Verde” se las verá con Comisión de Actividades Infantiles en Primera Masculino.

El primer juego será controlado por José Bova, Guillermo Fernández y Rodrigo Alvarez, mientras que en el segundo partido, los árbitros serán Matías Carrizo, Facundo Iza y Marcia Carrizo.

El martes, mientras tanto, dará comienzo el Final Four -semifinales- de las formativas en U-17 tanto en femenino como en masculino, teniendo como escenarios el Socios y el “Diego Simón”.

Programa

LUNES 1

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

21:30 Primera M: Petroquímica vs La Fede Deportiva. Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Jorge Alarcón.

En el Socios Fundadores

20:00 Primera F: Gimnasia y Esgrima vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: José Bova, Guillermo Fernández y Rodrigo Alvarez.

21:30 Primera M: Gimnasia y Esgrima vs Comisión de Actividades Infantiles. Arbitros: Matías Carrizo, Facundo Iza y Marcia Carrizo.

MARTES 2

En el Socios Fundadores – Final Four (Semifinal)

20:00 U-17 M: La Fede Deportiva “Blanco” vs Gimnasia y Esgrima “Blanco” (Jgo. 2). Arbitros: Matías Carrizo, Mario Contrera y Rodrigo Alvarez. CT: Agustina Hernández.

21:30 U-17 F: Gimnasia y Esgrima vs Náutico Rada Tilly “Amarillo” (Jgo. 2). Arbitros: Guillermo Fernández, Mario Contrera y Micaela Moncalieri. CT: Micaela Solórzano.

En el gimnasio “Diego Simón – Final Four (Semifinal)

20:00: U-17 F: La Fede Deportiva vs Petroquímica (Jgo. 1). Arbitros: Leandro Aguirre, Axel Catalán y Marcia Carrizo. CT: Juan Carlos Pérez.

21:30 U-17 M: La Fede Deportiva “Bordó” vs CAI (Jgo. 1). Arbitros: Leandro Aguirre, Facundo Iza y Axel Catalán. CT: Juan Carlos Pérez.

MIERCOLES 3

En el gimnasio Diego Simón – Final Four (3º puesto)

20:00 U-17 F: Perdedor Jgo. 2 vs Perdedor Jgo. 1. Arbitros: Matías Carrizo, José Bova y Marcia Carrizo.

21:30 U-17 M: Perdedor Jgo. 2 vs Perdedor Jgo. 1. Arbitros: Matías Carrizo, José Bova y Jorge Alarcón.

VIERNES 5

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

20:00 Primera F: Petroquímica vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Facundo Iza, Mario Contrera y Jorge Alarcón.

21:30 Primera M: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Leandro Aguirre, Matías Carrizo y Facundo Iza.

(*) Planilla oficial de la ACRB.

En Náutico Rada Tilly

21:30 Primera F: Náutico Rada Tilly vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Rodrigo Reyes, José Bova y Micaela Moncalieri.