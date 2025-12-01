El gimnasio Diego Simón de La Fede y Náutico Rada Tilly fueron los dos escenarios de la definición del torneo ACRB-Federación de Santa Cruz.

El Integración de básquet coronó a sus campeones

La Fede Deportiva en U-17 Femenino y Masculino, Hispano Americano en U-15 Masculino y San Miguel en U-13 Femenino, se consagraron campeones del Torneo de básquet Integración ACRB-Federación de Santa Cruz.

En ese contexto, La Fede le ganó la final en U-17 mujeres a Náutico Rada Tilly por 52-23 y festejó en su gimnasio Diego Simón.

Mientras que el “Bordó” repitió la gloria ganándole a su clásico rival Gimnasia y Esgrima por 70-63 y así se coronó en U-17 Masculino.

Por su parte, los representativos de Río Gallegos también se llevaron títulos para la capital santacruceña.

Uno de ellos fue San Miguel que le ganó a La Fede 74 a 43 y se consagró campeón en U-13 Femenino, mientras que Hispano superó a San Miguel 74-69 y se quedó con la gloria en U-15 Masculino.

Cabe destacar que los partidos de que definieron los campeones se desarrollaron en el gimnasio Diego Simón de La Fede, mientras que los terceros puestos se jugaron en Náutico Rada Tilly, los escenarios donde el fin de semana se desarrolló este nuevo Final Four para las formativas de la ACRB y de la Federación de Santa Cruz.

Panorama

DOMINGO 30

En el gimnasio Diego Simón (1º puesto)

- La Fede Deportiva 43 / San Miguel 74 (U-13 Femenino).

- San Miguel 69 / Hispano Americano 74 (U-15 Masculino).

- La Fede Deportiva 52 / Náutico Rada Tilly 23 (U-17 Femenino).

- La Fede Deportiva 70 / Gimnasia y Esgrima 63 (U-17 Masculino).

En Náutico Rada Tilly (3º puesto)

- Escuela Pico Truncado 66 / Náutico Rada Tilly 48 (U-13 Femenino).

- La Fede Deportiva 44 / Gimnasia y Esgrima 57 (U-15 Masculino).

- San Miguel 51 / Hispano Americano 50 (U-17 Femenino).

- Hispano Americano 68 / Escuela Pico Truncado 61 (U-17 Masculino).