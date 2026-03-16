El tráiler sanitario en el centro es un aporte clave

En el marco del inicio del ciclo lectivo y la campaña de vacunación antigripal, el dispositivo municipal brinda atención gratuita de lunes a viernes, con múltiples especialidades y controles, priorizando a niños, adolescentes y adultos.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Salud, continúa fortaleciendo el trabajo territorial para dar respuesta a la creciente demanda de controles médicos que se registra con el inicio de clases y el comienzo de la campaña de vacunación antigripal.

En ese contexto, el tráiler sanitario municipal se encuentra ubicado en la plaza de la Escuela N°83, donde brinda atención de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, con la presencia de profesionales de distintas especialidades, entre ellas odontología, oftalmología, pediatría, obstetricia y clínica médica, además de prácticas de enfermería.

Al respecto, la subsecretaria de Salud, Gabriela Moreno, destacó la importancia de estas jornadas integrales que permiten realizar controles y completar la documentación requerida para el ámbito escolar.

“Es una jornada bastante completa porque están todas las especialidades y principalmente se trabaja en el llenado de las planillas escolares, que son de extrema necesidad. Además, se realizan controles y pesquisas a partir de estos formularios”, explicó.

La funcionaria detalló que “el circuito de atención comienza en el área de enfermería, donde se registran los controles básicos como presión arterial, peso y talla. A partir de allí, se derivan los pacientes a las distintas especialidades según cada necesidad”.

Durante la jornada, se otorgan turnos para pediatría, para completar los controles escolares, así como también consultas clínicas para mayores de 16 años. En el caso de oftalmología, Moreno señaló que se realizan controles visuales vinculados al llenado de las planillas escolares y, en caso de detectarse alguna dificultad, se otorgan turnos para una atención posterior en la Secretaría de Salud.

“La presencia del tráiler siempre convoca. En esta oportunidad, al contar con todas las especialidades juntas, desde muy temprano hubo vecinos esperando para atenderse. Más allá de la espera por la gran demanda de turnos, es un dispositivo muy resolutivo y rápido para la comunidad”, afirmó la funcionaria.

CRONOGRAMA SEMANAL

El tráiler “Salud en tu Barrio” ofrecerá durante la semana distintas prestaciones: los martes vacunación y prácticas de enfermería; los miércoles electrocardiogramas (sin necesidad de pedido médico), obstetricia, vacunación y enfermería; los jueves, clínica médica con cupos limitados para mayores de 16 años, además de obstetricia, vacunación y enfermería; y los viernes atención odontológica para llenado de planillas, junto con vacunación y prácticas de enfermería.

VACUNACION ANTIGRIPAL

La Subsecretaría de Salud recuerda que ya comenzó la campaña de vacunación antigripal, tras la llegada de las dosis, por lo que los interesados en acceder a las mismas podrán hacerlo concurriendo a los distintos centros salud municipales que ya cuentan con disponibilidad de vacunas para iniciar la aplicación. La vacuna está destinada principalmente a mayores de 65 años, puérperas, personas con enfermedades crónicas y personal de salud, entre otros grupos priorizados.

“Generalmente los adultos mayores son los primeros en acercarse cuando saben que la vacuna está disponible porque es una vacuna muy esperada”, detalló Moreno y remarcó que “podrán acceder a la inmunización gratuita los niños de 6 a 24 meses, las personas gestantes en cualquier trimestre del embarazo, las puérperas hasta 10 días después del parto, las personas mayores de 65 años, el personal de salud y las personas de 2 a 64 años que presenten factores de riesgo”.