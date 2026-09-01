El tuit de un funcionario de Milei que encendió una crisis con China

Un funcionario de Milei responsabilizó al Partido Comunista Chino por la tragedia provocada por el desprendimiento de un glaciar en Nepal. La Embajada china respondió con dureza, lo acusó de difundir rumores maliciosos y de actuar movido por “prejuicios ideológicos”.

Juan Pablo Carreira, director de Comunicación Digital del Gobierno y conocido en X como Juan Doe, publicó un mensaje en el que vinculó la tragedia ocurrida en la zona fronteriza de Nepal con una supuesta obra hidroeléctrica a cargo de una empresa estatal china. En su publicación aseguró que fallas en la organización estatal de la actividad industrial habían provocado el colapso de una construcción y sostuvo que una porción del glaciar se había convertido en un alud de lodo que, según afirmó, mató a más de 2.500 nepaleses.

Carreira fue más allá y encuadró el episodio dentro de una crítica general al comunismo. Comparó la tragedia con Chernóbil, el Mar de Aral, el Gran Salto Adelante y el Holodomor, y cerró su mensaje con una consigna que suele utilizar Javier Milei: “El comunismo mata”.

La publicación provocó una respuesta oficial de la Embajada de China en Argentina. En un comunicado, la representación diplomática cuestionó al funcionario por difundir “maliciosamente rumores” para difamar al Partido Comunista de China y perjudicar la imagen internacional del país, atribuyendo su postura a “prejuicios ideológicos sesgados”.

La Embajada sostuvo que los análisis realizados por expertos y organismos oficiales de China y Nepal apuntaban a que la catástrofe había sido provocada por el desprendimiento de un glaciar de gran altitud situado en territorio nepalí. También reclamó a Carreira que pusiera fin a las “especulaciones malintencionadas” y que dejara de “politizar o instrumentalizar las catástrofes naturales” para evitar daños en las relaciones y la cooperación entre China y Argentina.

El cruce elevó el tono de una disputa que hasta entonces se había desarrollado principalmente en redes sociales. Carreira mantiene desde hace tiempo una postura crítica hacia el Gobierno chino y suele cuestionar a Xi Jinping y al modelo político y económico de ese país desde su cuenta de X.

La polémica también abrió un frente interno para el Gobierno. El diputado radical Pablo Juliano reclamó que Milei eche a Carreira y sostuvo que la política exterior “no puede quedar en manos de trolls”. El exembajador argentino en China Diego Guelar también cuestionó públicamente al funcionario.

Las imágenes que acompañan esta nota muestran el comunicado difundido por la Embajada china y la publicación de Carreira que quedó en el centro del conflicto.