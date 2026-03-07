El único futbolista argentino en Irán contó cómo escapó de la guerra

Los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán se mantienen y el fútbol no quedó ajeno a esta alarmante situación. En este sentido, Gustavo Blanco Leschuk era hasta el mes pasado el único jugador argentino en el país persa.

El futbolista surgido en Arsenal de Sarandí hizo toda su carrera en el exterior y desde hace tres temporadas estaba en Irán. Sin embargo, cuando estalló la guerra, buscó refugio y escapó a España en una impactante travesía.

“Estaba jugando en Irán y se suspendió el tema del fútbol. Salí el miércoles para Turquía y me vine a España. Yo estuve unos tres días desde que arrancó; en la ciudad en la que estaba no hubo ataques, pero sí en las afueras. Estaba solo por suerte. Muy preocupado, una situación difícil. Salimos con dos brasileños del club porque no sabíamos si las explosiones iban a llegar a la ciudad. Creo que los objetivos eran las bases militares”, afirmó.

Y agregó: “Alquilamos un minibús con un chofer que nos llevó a la frontera con Turquía. Demoramos unas 27 horas parando, desde el sur de Irán hasta el norte. Ya me comuniqué con mi familia y estoy muy bien”.

Teniendo en cuenta esta situación, su carrera está en un contexto de incertidumbre y reveló cómo lo vive.

“Yo tengo contrato hasta junio de este año y no sé qué va a pasar. Espero que se solucione pronto esto y pueda volver para cumplir mi contrato, pero bueno, estoy esperando a ver qué me dicen del club, viendo las noticias, esperando… Si está la posibilidad de firmar con otro club, será un tema que lo resuelve la FIFA”, aseguró.

Con respecto a su vida cotidiana en Irán, el futbolista de 34 años lo relató con normalidad y afirmó que no tendría problemas en regresar en caso de que la situación se normalice: “Me he sentido muy bien ahí, la gente es espectacular, no tengo nada malo para decir del país. Si está la posibilidad de seguir, puedo seguir sin problema. Ahora pasó esto, es una situación que a nadie le gusta y espero que se solucione porque tengo muchos amigos ahí y me pone muy triste. Solo espero que pase rápido para volver”.

Y agregó: “Yo intento no ver muchas noticias relacionadas que no sean de Irán y de lo que me comentan del club. Intento hablar con mi familia, mis amigos; estaban preocupados por mí, por cómo estaba, cómo estaba todo allí”.