El valor en dólares de las propiedades bajó casi un 50%

Uno de los sectores más golpeados con la crisis económica es el inmobiliario. Las propiedades bajaron su valor en dólares casi un 50% debido a que cada vez son menos quienes pueden ahorrar en esa divisa.

Los actores coinciden en que el principal inconveniente, entre otros factores, es la Ley de Alquileres. La normativa ha generado problemas tanto para los propietarios como para los inquilinos, pero implicó la falta de oferta, cada vez menos propiedades en alquiler y que los precios se disparen.

“Esta ley trajo aparejado el retiro de muchas propiedades de alquiler por la incertidumbre. Entonces, hay un exceso de propiedades en venta que no tienen el movimiento acorde a la cantidad de propiedades que hay. La oferta es tan grande que en realidad parece como si no hubiera movimiento. Hay una cierta actividad, pero no es la que se espera ni remotamente”, explicó Fabián Almonacid, de Inmobiliaria Flamig, y presidente de la Cámara Inmobiliaria de Comodoro Rivadavia.

En diálogo con El Patagónico, el también integrante del Colegio de Corredores en Chubut manifestó que las propiedades bajaron sus precios en dólares casi un 50% en comparación con lo que cotizaban en el 2019. “De a poco vamos llegando prácticamente a la mitad de lo que valían hace tres años y medio atrás, debido a que cada vez son menos los que pueden tener su casa”, subrayó.

Almonacid realizó un análisis del poder adquisitivo de los potenciales compradores locales. “Hace cuatro años teníamos un dólar de 40 pesos y hoy tenemos un dólar de casi 400. Si bien las propiedades bajaron su cotización a la mitad en dólares, el valor en pesos creció casi un 1000%. Hay una distorsión de la moneda muy grande porque hoy voy a publicar algo en 30 mil dólares y al oído suena muy lindo, pero esa cantidad de dólares son 12 millones de pesos y no es tan barato”, detalló.

“No solo es imposible, sino que por 30.000 dólares lo que vas a encontrar son cosas muy reducidas, casi sin patio, o un departamento. También hay que decir que hace cuatro años 10 mil dólares eran 30 mil dólares y no te alcanzaba para comprar nada; ni siquiera para comprar una cochera”, subrayó.

NO HAY ALQUILERES

La contracara de la situación es que hay una sobredemanda de alquileres. “Nosotros ponemos en alquiler una propiedad y en el día, prácticamente, está alquilada. Como negocio para nosotros hoy resulta bastante bueno porque el movimiento de alquileres es imparable. Es tanta la demanda y tan poca la oferta que el movimiento es muy rápido”, consideró.

Este nivel de actividad saca a la luz las escasas posibilidades que tienen los ciudadanos de acceder a la casa propia. “El mejor ejemplo son los jóvenes. Lamentablemente, no tienen expectativas de nada. Si no tienen la ayuda de su familia, de los padres, o de quien fuera, no tienen chances de comprar una propiedad”, resaltó.

“Tenemos casos de hijos de amigos que tienen buenos ingresos, pero no tienen capacidad de ahorro. Quizás una persona que gana entre 500 o 600 mil pesos puede decir que tiene un buen sueldo, pero esa plata se le va en alquiler, servicios, salud, expensas, comida y ropa. No le queda resto para poder ahorrar. Hoy 100 mil pesos son 260 dólares”, comparó.

“Lamentablemente nuestra economía atenta permanentemente contra las posibilidades de todo el mundo. Una persona que gana casi 600 mil pesos al mes no puede ahorrar y un empleado estatal o de comercio menos. Por eso lo primero que se hace es garantizarse el alquiler porque saben que si tienen deudas lo pueden perder y después se hace muy difícil conseguir otro”, afirmó Almonacid.