El "Verde" sufrió una dura derrota en la Liga Próximo

Gimnasia de Comodoro, que no tuvo a Jesús Centeno, cayó de local ante el líder Obras Basket por 81-57, sufriendo de ese modo la 15ª derrota en la temporada.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que no tuvo a su pívot titular Jesús Centeno, perdió este domingo de local ante Obras Basket, por 81-57 en el marco de una nueva fecha de la Liga Próximo.

El encuentro, disputado en el Socios Fundadores con el arbitraje de Mario Contreras y Constanza Carrizo, comenzó mejor para el “Tachero”, que aprovechó la poca efectividad de Gimnasia en los primeros minutos para sacar una diferencia de siete puntos (3-10) gracias a Juan Madrigal. Pese a los intentos por parte del local con Ciro Melo, el primer cuarto se lo llevó Obras por 10-16.

En el segundo período, Obras continuó dominando las acciones en el rectángulo de juego, estirando su ventaja a trece puntos (12-25) con los aportes de Matías Khoury y Felipe Soñora. A partir de ahí, la visita logró cerrar mejor el cuarto con buenas defensas, para irse al descanso arriba por 26-42.

Tras el entretiempo, la visita siguió estirando su ventaja en el marcador, manejando una diferencia de veinte puntos a lo largo del cuarto a través de las ofensivas de Khory, pese a los intentos del conjunto patagonico para reducir la desventaja con Santino Santacroce y Valentino Ayala, el tercer cuarto finalizó 42-62.

En el último período, Obras administró a su favor la ventaja a lo largo de todo el cuarto para llevarse la victoria por 81-57.

De esa manera, el “Verde”, que no tuvo a Centeno que sigue en plena recuperación, sufrió su 15ª derrota en la temporada, contra diez victorias.

Mientras que para el “Tachero”, líder absoluto de la competencia juvenil, significó su triunfo número 21, contra solo tres caídas.

……………

Síntesis

Gimnasia 57 / Obras 81

Gimnasia (10+16+16+15): Natalio Santacroce 11, Valentín Monzón 5, Valentino Ayala 7, Benjamín Anríquez 4 y Ciro Melo 12 (fi); Santino Santacroce 7, Matías Gonzalez 3, Gabriel Fravega 0, Julián Salas 6 y Tiago Olagüe 2. DT: Gustavo Sapochnik.

Obras (16+26+20+19): Juan Ignacio Respaud 9, Valentino Finetti 9, Joaquín Jauregui 2, Matías Khoury 23 y Juan Esteban Madrigal 13 (fi); Juan Estremero 0, Franco Ciarrocca 12, Felipe Soñora 8 y Luka García 5. DT: Marcelo Asturiano.

Parciales: 10-16, 26-42 y 42-62.

Arbitros: Mario Contreras y Constanza Carrizo.

Estadio: Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia, Chubut).