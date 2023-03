El viaje inesperado a Trelew que le salvó la vida a Alfa

La noche del 10 de octubre de 1997, el vuelo 2553 de Austral despegó de Posadas, Misiones, con destino a Aeroparque de la ciudad de Buenos Aires. Viajaban 69 pasajeros y cinco tripulantes.

Alfa, el polémico y controvertido participante de Gran Hermano, iba ser el pasajero 70. Justo cuando estaba a punto de embarcarse algo pasó que tuvo que viajar a Trelew. ¿Un giro del destino? Así fue cómo canceló el vuelo.

Las 74 personas que partieron aquella noche, cerca de las 21, nunca llegaron a destino. El avión cayó a 1000 kilómetros por hora y se estrelló a 32 kilómetros de Fray Bentos, Uruguay. Todos murieron.

Para ese entonces Alfa estaba viajando a Trelew. El caso que conmovió al país entero pasaría a la historia como la "Tragedia de Austral".

Alfa contó esta historia made in Trelew en el casting de Gran Hermano, cuyas imágenes salieron a la luz en estos días.

"El famoso vuelo 2553 de Austral que cayó en Fray Bentos… yo iba a ir con mi mejor amigo. No fui porque me tuve que ir a Trelew y a último momento me bajé del vuelo", comentó el sexagenario.

Muchos le refutan que el argumento parece sacado de una de esas películas en las que alguien está por subirse a un avión y de pronto tiene el presentimiento de que el vuelo se va a estrellar.

Pero no este no es el único evento en que el azar decidió sobre el destino de Alfa. El famoso de Gran Hermano contó una sucesión de hechos fortuitos en los que su vida estuvo en juego.

"Nací ahogado, sin pulso, con el cordón umbilical enroscado en el cuello", relató la primera vez.

"Al año de vida hubo una pérdida de gas y me salvó el perro, un Doberman; estaba en la cuna ahogado con los ojos dados vuelta y sin oxígeno", contó la segunda.

"Tuve un ataque de apendicitis y peritonitis a los seis años, que me abrieron y me salvé de casualidad", fue la tercera experiencia.

La cuarta fue un vuelco que tuvo con el auto a los 20 años en Santiago del Estero.

Trelew fue la quinta "experiencia mística" en esta sucesión de eventos que hicieron de Alfa un hombre extraordinario.

Fuente: Jornada