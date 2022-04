"Ella le dijo te voy a arruinar, no vas a jugar más, te vas a tener que ir a Nigeria"

El delantero de Boca Juniors, Eduardo “Toto” Salvio, fue denunciado por su esposa Magalí Aravena, quien aseguró que fue atropellada por el deportista. Si bien el hecho ocurrió durante la madrugada del jueves, el abogado del “Toto” afirmó pasado el mediodía que el jugador “está a derecho” luego de una presentación ante la fiscalía y aportó mayores detalles del argumento de Salvio.

“Episodio 1: pareja, matrimonio de muchos años y separación fea. El señor establece una nueva relación. En su casa con amigos, Instagram... Acto tercero se entera esta señora. Esta señora lo llama. Gritos: ‘No vas a jugar más al fútbol, te vas a tener que ir a Nigeria, te voy a arruinar. Este chico dice yo me voy de acá, se viene para acá, esta me viene a buscar. Y se va”, argumento Mariano Cúneo Libarona en diálogo con el programa F90 que se emite por ESPN.

El abogado de Salvio aclaró sobre el tema legal: “Ya le informamos a la fiscalía, ya declaramos. Éstas son las pruebas que vamos a pedir”. Y agregó: “Aparece la señora cuando se quiere ir con la prima de la novia, pobrecita, que la señora pensó que era la novia. Se quiere ir para no encontrásela. Se presenta la mujer fuera de sí, lo encara cruzando una avenida por la mitad. Lo que se ve en el video. Sale y lo encara. Salvio se quiere ir, toma el auto y va marcha atrás porque no quiere tener contacto con ella. La mujer agrede a la prima pensando que era la novia. La toma de los pelos, le dice un montón de amenazas.

“Él se quiere ir y ella se cuelga del auto asumiendo lo que en derecho penal se llama: ‘Acto a propio riesgo’. Toma un propio riesgo. Se cuelga del vehículo de Salvio. Salvio se escapa y se va. Hay mucha prueba que son mensajes, las cámaras oficiales porque el video está cortado, hay ciertas partes que no aparecen. Al auto de él lo rompió todo, vidrios, parlantes, tacos. Hay testigos de los llamados anteriores. hay transeúntes testigos. Con todo eso fuimos a una dependencia de la fiscalía, se informó. Salvio está derecho y se hará la prueba”, aclaró tomando en cuenta las filmaciones que se viralizaron sobre el hecho, que se desarrolló alrededor de las 00.50 de este jueves en la intersección de las calles Azucena Villaflor y Juana Manso, en el barrio porteño de Puerto Madero.

El defensor del futbolista de 31 años afirmó que el Toto continúa viviendo en la casa de Puerto Madero “donde irrumpió sorpresivamente la ex señora” y aseguró que está “separado desde hace un tiempo”. Estas palabras coinciden con la denuncia policial de Magalí Aravena, quien aclaró tras el hecho que no estaban en pareja y que ella se había marchado a una casa en la zona de Olivos junto con los dos hijos que tiene con el futbolista. “Salvio estaba con amigos, como hace mucha gente. Estaba con la novia, con la prima de la novia y demás. Tuvieron el desatino de esto de las redes, salen en las redes y se entera la mujer”, describió Cúneo Libarona.

Salvio todavía no declaró formalmente ante la Justicia, pero sí se comunicó vía mail para ponerse a derecho tras la denuncia que recibió. Se espera que declare en la línea argumental que expresó su abogado en esta entrevista, según afirmó el propio Cúneo. Actualmente, la carátula de la causa es “lesiones en contexto de violencia de género” y se le ofreció un botón antipánico a la denunciante, pero no lo aceptó. El SAME constató durante la madrugada que Aravena tenía un “traumatismo por flexión en miembro inferior derecho”.

El abogado insistió en que siempre fue Magalí Aravena la que tuvo un accionar violento: “El hecho concreto se da cuando la señora lo encara a Salvio, que estaba en su automóvil queriendo disponer de su libertad. La señora lo encara, le agrede a la prima... faltan partes del video”. En este sentido, continuó: “La señora, luego de la agresión, se cuelga del auto. Salvio quería irse, no quería saber nada y la señora se cuelga del auto y se produce su lesión”.

En este punto, Cuneo Libarona minimizó las consecuencias que sufrió la esposa del futbolista: “Apenas tiene una lesión en la rodilla”. Asimismo, remarcó que el jugador de Boca Juniors no tenía el deber de asistir a la mujer: “Salvio procedió conforme al derecho ante una persona que lo atacó y que lo va a atacar, ante una persona que asume una responsabilidad al propio riesgo, no existe ningún deber de solidaridad que le implique a él el deber de decir ‘mirá, me detengo’”.

En el video, se ve claramente al ex futbolista de Lanús escapar de la escena a bordo de su auto: “Lo que hizo Salvio todo el tiempo fue tratar de no mantener contacto con la persona que lo iba a atacar y que lo había amenazado. Se estaba protegiendo”.

Con respecto a lo que será su futuro en Boca Juniors, el abogado recordó que los protocolos de género suelen supeditarse a las decisiones de la Justicia y aseguró que el jugador tiene garantizada su libertad, ya que no existe orden de captura por él. Además, contó que su recomendación para su cliente fue: “Tiene que ponerse a disposición y esforzarse para demostrar que quiere trabajar”.

Por otra parte, el club emitió un comuinicado en el que se puso “a disposición de Magalí Aravena y de la Justicia para llegar a su pronto esclarecimiento” y ratificó “su compromiso absoluto en cuestiones de género e igualdad”. En el entrenamiento de esta mañana, el ex jugador del Banfica de Portugal no estuvo presente.

Fuente: Infobae