Elon Musk acusó a Trump de estar en la lista de clientes de Epstein

Elon Musk aseguró este jueves, a través de su cuenta oficial de X, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparece en los archivos de Jeffrey Epstein, el polémico empresario acusado de tráfico sexual que terminó quitándose la vida en la cárcel.

"Es hora de lanzar la gran bomba: Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. ¡Que tengas un buen día, DJT (Donald John Trump)!", escribió el propietario de Tesla en su red social. Y luego agregó: “Guarda esta publicación para el futuro. La verdad saldrá a la luz”.

Un dato a tener en cuenta es que el 27 de febrero la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, desclasificó y dio a conocer la “primera fase” de los archivos relacionados con Epstein y “su explotación sexual de más de 250 niñas menores de edad en sus residencias de Nueva York y Florida, entre otros lugares”. Los documentos no incluyen una lista de todos los clientes de Epstein.

El nuevo cuestionamiento de Musk ocurre luego de que el presidente norteamericano amenazara con cancelar todos los contratos públicos que tiene con el gobierno.

El conflicto entre las dos figuras comenzó la semana pasada, cuando el fundador de SpaceX renunció a su trabajo como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), responsable de recortar el gasto público en el Gobierno de Trump, por sus diferencias con el plan fiscal presentado por el máximo referente republicano.

Este jueves 5 de junio, antes de que Musk le dedicará su tuit vinculándolo con Epstein, Trump adelantó, en el Despacho Oval, que su ex aliado se volvería en su contra: “Elon y yo teníamos una relación excelente. No sé si la seguiremos teniendo. Dijo cosas muy bonitas sobre mí, y no ha dicho nada malo de mí personalmente, pero estoy seguro de que eso será lo próximo. Pero estoy muy decepcionado de Elon. Le he ayudado mucho”.

QUIEN FUE JEFFREY EPSTEIN

Era un multimillonario que tenía fuertes lazos con figuras muy poderosas de todo el mundo y, supuestamente, terminó quitándose la vida el 10 de agosto de 2019 en una prisión de Nueva York, pocas semanas después de ser detenido bajo cargos de tráfico sexual (existen dudas sobre si se suicidó o fue víctima de un asesinato encubierto para que no revelara los nombres de sus cómplices).

Nacido el 20 de enero de 1953, construyó una extensa red de contactos que incluía políticos, empresarios, artistas y miembros de la realeza (como el príncipe Andrés, del Reino Unido), a los que invitaba a su isla de las Islas Vírgenes donde ofrecía fiestas privadas.

Epstein fue acusado en 2019 de reclutar y abusar sexualmente de decenas de niñas menores de edad entre 1994 y 2004. Tras ser detenido y mientras esperaba el juicio, fue encontrado muerto en su celda, pero llamó la atención (y despertó teorías conspiratorias) que las cámaras de seguridad del lugar no funcionaban correctamente al momento del supuesto suicidio.

Tres semanas antes, el empresario había sido hallado inconsciente en la celda de la cárcel con lesiones en el cuello en un intento fallido de quitarse la vida.