Embajador libertario en España dijo "Viva el Rey" en acto por San Martín

Wenceslao Bunge Saravia participó del homenaje que se realizó en Cádiz por el 175° aniversario de la muerte del general Don José de San Martín. La frase con la que cerró su discurso generó indignación en redes sociales.

El embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, generó polémica e indignación por el discurso que dio este sábado este Cádiz durante un acto homenaje al general José de San Martín, el cual cerró con la frase "Viva España, viva el rey y viva la libertad".

El acto fue organizado por la Embajada en el marco del 175º aniversario de la muerte del prócer y contó con la participación del alcalde Bruno García de León; el cónsul argentino en Cádiz, Sergio Servin, y otras autoridades locales que dejaron una ofrenda floral en el monumento de la Plaza de San José.

"Evocamos no solo la gesta libertadora de América, sino también los lazos entrañables que lo unen con Cádiz y con España. San Martín, en el lecho de su muerte, dijo: 'Seamos libres y lo demás no importa'", remarcó el embajador. "¡Viva la Argentina, viva San Martín, viva Cádiz, viva España, viva el rey, viva la libertad!", concluyó.

La cuenta oficial de la Embajada en redes sociales señaló que el discurso de Bunge Saravia "destacó que el espíritu de Cádiz forma parte de la memoria histórica que une a Argentina y España, recordando los años decisivos que San Martín vivió en esta ciudad, los cuales marcaron su ideario y su lucha por la libertad".

Embed - Embajada Argentina en Espana on Instagram: "En el marco del 175º Aniversario de su Paso a la Inmortalidad, rendimos tributo al General José de San Martín, Padre de la Patria y Libertador de Argentina, Chile y Perú, con una emotiva Ofrenda Floral en Cádiz. El acto estuvo presidido por el Emb. Wenceslao Bunge Saravia (@wbunge)y contó con la presencia del alcalde de la ciudad, Bruno García de León (@brunog_cadiz), el cónsul argentino en Cádiz, Sergio Servin, así como otras autoridades locales y miembros de la comunidad. En sus palabras, el Embajador destacó que el espíritu de Cádiz forma parte de la memoria histórica que une a Argentina y España, recordando los años decisivos que San Martín vivió en esta ciudad, los cuales marcaron su ideario y su lucha por la libertad. Como dijo el General San Martín, el Embajador nos recordó su célebre frase: ¡Seamos libres, que lo demás no importa nada! La ocasión permitió al Embajador Bunge Saravia continuar impulsando uno de los ejes centrales de su gestion, el contacto cercano con la comunidad argentina en España que se trata de una de las mas representativas a nivel mundial, y en esta oportunidad se vio reflejado con la presencia de distintos miembros de la Casa Argentina en Cadiz (@casaargentinacadiz) y la Casa Argentina en Sevilla. Agradecemos a todos los presentes y a quienes hicieron posible este homenaje." View this post on Instagram A post shared by Embajada Argentina en Espana (@argenespa)

Sin embargo, la expresión del embajador fue recibida con indignación en redes sociales, donde muchos usuarios remarcaron que San Martín, considerado el padre de la Patria y libertador de Chile y Perú, jamás hubiera aceptado tal celebración de la monarquía y de la figura del rey de España.

Otros lo compararon con la ocasión en que el expresidente Mauricio Macri aseguró, durante los actos por el Bicentenario de la Independencia y ante el rey emérito Juan Carlos de Borbón, que los próceres argentinos "deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España".

Bunge Saravia fue designado por el gobierno de Javier Milei para encabezar la Embajada argentina en España tras el desplazamiento de Roberto Bosch, que se produjo a fines del año pasado, pero su pliego recién fue aprobado oficialmente por el Senado a principios de mayo.