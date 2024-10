Empezó la atención del tráiler de Salud en el Quirno Costa

Al darle continuidad al trabajo en territorio, la gestión del intendente Othar Macharashvili, por intermedio de la Secretaría de Salud, durante el mes de octubre proporcionará servicios de salud a los vecinos de barrio Quirno Costa y alrededores, a través del tráiler de “Salud en tu Barrio”, que permanecerá fijo en el predio de la Seccional Cuarta, ubicado entre calles Comunidad y Providencia.

Este martes se llevaron adelante -por demanda espontánea- controles sanos a bebés y niños, incorporando un servicio muy demandado y que es posible a partir del trabajo en conjunto con otros centros de atención primaria.

El secretario de Salud, Jorge Espíndola, destacó que “estamos muy contentos por el trabajo en red que empezamos a realizar con el Hospital Regional, la Policía de la Provincia y el CAPS del Quirno Costa. En esta primera jornada de atención pediátrica tuvimos una gran concurrencia de las familias que se acercaron a los controles por demanda espontánea”.

CADA ESPECIALIDAD EN SU DIA

Por otro lado, el funcionario municipal explicó que “muchas veces nos encontramos con situaciones donde los vecinos tienen que realizarse estudios de mayor complejidad, y a través de nuestro personal les facilitamos el acceso a los turnos para que sea más rápido la atención”, resaltó Espíndola, al tiempo que anticipó que el trabajo conjunto con las organizaciones en cada barrio donde está el tráiler, “nos permite planificar jornadas integrales de salud para poder desarrollar los fines de semana”.

Es importante indicar que el tráiler cuenta con un cronograma de atención gratuita y por presentación espontánea en las especialidades de: clínica médica, prácticas de enfermería y vacunación (lunes y jueves), pediatría (martes), estudios de electrocardiogramas (miércoles), controles odontológicos y certificados bucodentales (viernes).

La encargada del tráiler municipal, Itatí Taborda, comentó que desde el primer día de “Salud en tu Barrio” hubo una gran demanda no solo de los vecinos del Quirno Costa, sino también de otros lugares de la zona sur.

“Cuando llegamos, ya había una fila de muchísima gente y ya vamos atendiendo 19 niños, llenando libretas, los papeles de Anses, planillas de educación y les estamos diciendo que vengan el viernes para la atención de odontología”.

Con la atención del pediatra los días martes, la enfermera subrayó que “el tráiler tiene una gran convocatoria. Ayer (por el lunes) tuvimos clínica en la que se atendieron casi 20 pacientes”, añadiendo que “haremos algunos talleres para terminar con el barrio y tratar de darle el mayor servicio a la gente durante este mes”.

Por su parte, el médico pediatra Ricardo Mora describió que los motivos de consulta “son el control de niño sano, de enfermedades respiratorias y una que otra gastroenteritis. Se les explica a las madres sobre los cuidados del niño en cuanto a alimentación, maternidad y la vacunación que generalmente están al día. Diría que de 10 niños, 1 tendrá retraso de vacuna, pero la mayoría están vacunados”.

“SE ME HACE MAS FACIL TRAERLA AL TRAILER”

Bárbara, una de las tantas madres que se acercan al tráiler sanitario, llegó con su beba Mía, de sólo 3 meses, desde la zona de Los Tres Pinos. “Vengo con mi bebé a control, se me hace más fácil traerla al tráiler porque en mi barrio no hay un periférico cerca, sino que tengo que ir al Hospital y me queda lejos. Me manejo en colectivo y entonces cuesta llevarla. Hoy le hicieron el control de peso, estatura y la revisaron toda”, destacó.

Por su parte Lucía, una vecina del Quirno Costa, dijo: “Vine a traer a mis dos nenes de 9 y 11 años al control sano. Desde el año pasado no los llevaba al pediatra; estoy desde las siete y media y ahora voy a poder atender a mis hijos para quedarme tranquila”.