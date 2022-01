En Comercio preocupa que hay trabajadores que no se vacunan

El secretario general del Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Comodoro Rivadavia, José González manifestó su preocupación por el porcentaje de trabajadores del sector que no se han vacunado y que perjudica a la actividad. “Tenemos un porcentaje de trabajadores que no se ha vacunado. Tenemos muchos que se acercan al gremio y son antivacunas, otros que no han completado su esquema de vacunación. Lamentablemente, hay un porcentaje de gente que no se ha vacunado y eso genera malestar entre sus compañeros y, por ahí, hay reproches porque los temores que se generan”, subrayó el dirigente gremial.

En diálogo con El Patagónico, González manifestó que hay trabajadores que eran antivacunas, pero hablando con sus compañeros decidieron recibir su dosis de inmunización. “Tenemos casos que no se habían vacunado, pero entendieron que lo mejor que había que hacer era vacunarse y lo hicieron. Pero nos preocupa porque hay otros que todavía siguen con la teoría de antivacunas”, subrayó.

PREOCUPACION Y REFORZAR LOS CONTROLES

Asimismo, el dirigente gremial aseveró que se hace un seguimiento por la cantidad de casos positivos y aislados que hay en el sector. “Son más los contactos estrechos y coincidimos con el presidente de la Cámara de Comercio, Guillermo Ceriani, sobre la preocupación por los casos aislados en los trabajadores. Nuestros informes coinciden con lo que tiene la Cámara”, destacó.

Sobre la posibilidad de aislar al personal de todo un local, el titular del CEC sostuvo que eso queda a la determinación de cada gerente y propietario del local. “A veces son los dueños de las empresas los que están contagiados. Acá no es una cuestión si es un empleado o un empresario. Tenemos que tratar de ayudarnos entre todos y tenemos que tratar de seguir las normativas que hay. Los que están vacunados tienen que cuidarse por siete días y no trabajar y si no tienen la vacuna cuidarse por diez días. Luego, tienen que presentarse a su lugar de trabajo haciéndose el hisopado correspondiente”, recordó.

En tanto, González subrayó que la cantidad de contagios en los supermercados es la misma que se dio durante el año pasado, con la salvedad que estos locales tienen otra modalidad de trabajo, por lo que pidió reforzar los cuidados en el ingreso a los locales comerciales. “Hay mantener los cuidados al entrar al local volviendo a las medidas que antes usábamos como el uso obligatorio del barbijo, que no haya tanta gente en los locales y si hay mucha gente que se espere afuera. Y que los que no se vacunaron, lo hagan o que completen su esquema de vacunación”, consideró.